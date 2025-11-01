HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Rusya’dan Yüksekova’ya uzanan aşk hikayesi müslümanlıkla taçlandı

Rusya’nın başkenti Moskova’dan Hakkari’nin Yüksekova ilçesine gelin gelmeye hazırlanan Alina Suldina, düzenlenen ihtida töreniyle Müslümanlığı seçerek "Rüya" adını aldı.Antalya’da başlayan Rus uyruklu Alina Suldina ve Yüksekovalı Metin Kalaç’ın aşk hikayesi, Müslümanlıkla taçlandı.

Rusya’dan Yüksekova’ya uzanan aşk hikayesi müslümanlıkla taçlandı

Rusya’nın başkenti Moskova’dan Hakkari’nin Yüksekova ilçesine gelin gelmeye hazırlanan Alina Suldina, düzenlenen ihtida töreniyle Müslümanlığı seçerek "Rüya" adını aldı.

Rusya’dan Yüksekova’ya uzanan aşk hikayesi müslümanlıkla taçlandı 1

Antalya’da başlayan Rus uyruklu Alina Suldina ve Yüksekovalı Metin Kalaç’ın aşk hikayesi, Müslümanlıkla taçlandı. Yüksekovalı nişanlısı Metin Kalaç ile evlilik kararı aldıktan sonra İslam dinini araştırmaya başlayan Suldina, bu kararını Yüksekova İlçe Müftülüğünde düzenlediği özel bir merasimle resmileştirdi.

Rusya’dan Yüksekova’ya uzanan aşk hikayesi müslümanlıkla taçlandı 2

Nişanlısı Metin Kalaç’ın aracılığıyla müftülüğe başvuran Alina Suldina için özel bir ihtida merasimi düzenlendi. Müslüman olan Alina Suldina, yeni hayatına "Rüya" ismiyle devam etme kararı aldı.

Rusya’dan Yüksekova’ya uzanan aşk hikayesi müslümanlıkla taçlandı 3

"BU KÜLTÜRÜ YAŞAMAK İSTİYORUM"

Rusya’dan Antalya’ya annesiyle tatile geldiğini belirten Alina Suldina, nişanlısıyla tanışma hikayesini anlattı. Suldina, "Restoranda Metin’i gördüm ve tanışmak istedim. 15 gün boyunca Antalya’yı beraber gezdik. Tatilim bitince sosyal medya üzerinden konuşmaya başladık. Ardından Yüksekova’ya gelmek istediğimi belirttim. Aileler tanıştıktan sonra evliliğe karar verdik. İlk olarak gelince Müslüman olmak istediğimi söyledim ve ilk işim müftülüğe gidip Müslüman olmak oldu. Artık bu kültürü yaşamak istiyorum, buranın halkını çok sevdim. Mutlu bir hayat için yaşamımızı sürdüreceğiz" dedi.

Rusya’dan Yüksekova’ya uzanan aşk hikayesi müslümanlıkla taçlandı 4

Rusya’dan Yüksekova’ya uzanan aşk hikayesi müslümanlıkla taçlandı 5

Rusya’dan Yüksekova’ya uzanan aşk hikayesi müslümanlıkla taçlandı 6

"DÜĞÜNÜMÜZÜ YAPACAĞIZ"

Metin Kalaç ise Antalya’da tanıştıklarını ifade ederek, "Aileler de birbirleriyle konuştu. Ailelerin onayı sonrası evlenmeye karar verdik. Tekrar Türkiye’ye geldiğinde ilk işimiz müftülüğe geçip Müslüman olması oldu. İnşallah verdiğimiz tarihte de düğünümüzü yapacağız" diye konuştu.
Alina Suldina, artık yeni ismi Rüya ile hayatına devam edecek ve nişanlısı Metin Kalaç ile gelecek yıl dünya evine girmeyi planlıyor.

Rusya’dan Yüksekova’ya uzanan aşk hikayesi müslümanlıkla taçlandı 7

Rusya’dan Yüksekova’ya uzanan aşk hikayesi müslümanlıkla taçlandı 8

Rusya’dan Yüksekova’ya uzanan aşk hikayesi müslümanlıkla taçlandı 9

Rusya’dan Yüksekova’ya uzanan aşk hikayesi müslümanlıkla taçlandı 10Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Antalya! Safari aracı devrildi: 9 turist yaralandıYer: Antalya! Safari aracı devrildi: 9 turist yaralandı
Bu tespihlerin fiyatı dudak uçuklatıyor!Bu tespihlerin fiyatı dudak uçuklatıyor!

Anahtar Kelimeler:
Hakkari Rusya İslamiyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

Gebze'de bir binada daha çökme tehlikesi: Binalar tahliye edildi

Gebze'de bir binada daha çökme tehlikesi: Binalar tahliye edildi

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.