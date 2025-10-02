HABER

Rüzgar çok sert esecek: Fırtına kapıda! Meteorolojiden uyarı yağdı

Meteoroloji’ye göre yurdun kuzey ve kıyı kesimlerinde sağanak yağışlar beklenirken, Marmara’da kuzeyli yönlerden saatte 60 kilometreye ulaşabilecek kuvvetli rüzgar etkili olacak. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması istendi.

Çiğdem Sevinç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sinop ve Artvin çevreleri, İstanbul'un kuzey kesimleri, Antalya’nın doğu kıyı ilçeleri ile Amasya'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

