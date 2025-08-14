HABER

Rüzgar ve fırtına Marmara'da deniz seferlerini aksatıyor

Marmara Denizinde etkili olan şiddetli rüzgar deniz seferlerinin aksamasına sebep oluyor.

Rüzgar ve fırtına Marmara'da deniz seferlerini aksatıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurduğu üzere, Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bazı seferlerin iptal edildiği açıkladı. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından 8 ayrı seferin iptal edildiği duyuruldu.

BİRÇOK SEFER İPTAL OLDU

Öğle saatlerinde şiddetini arttıran rüzgar sebebiyle bugün saat 14.00'te başlayıp iptal olan seferler şu şekilde:

14.08.2025 14:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları
14.08.2025 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları
14.08.2025 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları
14.08.2025 15:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları
14.08.2025 17:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları
14.08.2025 17:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları
14.08.2025 20:15 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları
14.08.2025 20:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları

14 Ağustos 2025
14 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

