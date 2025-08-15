Rüzgarın etkisiyle kopan elektrik telleri yangına neden oldu

Yangın, saat 17.00 sıralarında Erdek ilçesi Gedeve mevkisinde çıktı. Rüzgarın etkisiyle kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir Orman İşletme Şefliğine ait arazözler, Erdek Belediyesi ve BASKİ’ye bağlı su tankerleri ile çiftçilere ait traktörler söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, çok sayıda zeytin ağacı ile metruk bir binada hasar meydana geldi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

(DHA)

