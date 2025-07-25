HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Rüzgarla büyüyen yangın, hayvan çiftliğini tehdit etti

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir arazide çıkan ve rüzgarla geniş alana yayılarak bir hayvan çiftliğini tehdit eden yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucunda kontrol altına alındı.

Rüzgarla büyüyen yangın, hayvan çiftliğini tehdit etti

Yangın, Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi Otobüs Terminali mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle otogarın alt bölümünde bulunan bir arazide yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangın, bölgede bulunan bir hayvan çiftliğini de tehdit ederken, dumanlar fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'da trafik kazası! Motosikletli hayatını kaybettiAntalya'da trafik kazası! Motosikletli hayatını kaybetti
Çorumda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıÇorumda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Anahtar Kelimeler:
yangın Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü yatak markasının ürünü listede!

Ünlü yatak markasının ürünü listede!

Bu görüntüler gündem oldu! Çelenk bırakıp diz çöktü

Bu görüntüler gündem oldu! Çelenk bırakıp diz çöktü

Tarih ve saat belli oldu! İşte 51 kişilik komisyonun detayları...

Tarih ve saat belli oldu! İşte 51 kişilik komisyonun detayları...

İstanbul ve Ankara valiliklerinden sıcaklık uyarısı geldi: 12 derece birden artıyor

İstanbul ve Ankara valiliklerinden sıcaklık uyarısı geldi: 12 derece birden artıyor

Libya'ya giden Türk vatandaşı arabasını fulledi! Ödeyeceği para şaşkına çevirdi

Libya'ya giden Türk vatandaşı arabasını fulledi! Ödeyeceği para şaşkına çevirdi

Alevler villasına sıçradı, Bülent Ersoy son anda kurtuldu

Alevler villasına sıçradı, Bülent Ersoy son anda kurtuldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.