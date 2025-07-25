Rüzgarla büyüyen yangın, hayvan çiftliğini tehdit etti

Yangın, Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi Otobüs Terminali mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle otogarın alt bölümünde bulunan bir arazide yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangın, bölgede bulunan bir hayvan çiftliğini de tehdit ederken, dumanlar fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır