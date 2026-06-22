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S26 Ultra'da vardı: Sevilen özellik Xiaomi 18 Pro'ya gelebilir!

Xiaomi 18 Pro'yla ilgili dikkat çekici iddialar ortaya çıktı. Buna göre cihazda Samsung Galaxy S26 Ultra'daki bir özelliğin benzeri yer alabilir.

S26 Ultra'da vardı: Sevilen özellik Xiaomi 18 Pro'ya gelebilir!
Enes Çırtlık

Çinli sızıntı kaynakları Digital Chat Station ve Smart Pikachu tarafından paylaşılan bilgilere göre Xiaomi, yeni bir Pro modelinde gelişmiş gizlilik koruma teknolojisini test ediyor.

XIAOMI 18 PRO İDDİASI

İddiaya göre bu sistem, donanım ve yazılım çözümlerini bir araya getirerek ekranın yan açılardan görüntülenmesini zorlaştıracak. Böylece mesajlar, şifreler ve diğer hassas bilgiler kalabalık ortamlarda daha iyi korunabilecek.

S26 Ultra da vardı: Sevilen özellik Xiaomi 18 Pro ya gelebilir! 1

Her ne kadar cihazın adı doğrudan belirtilmese de sızıntının Xiaomi 18 Pro'ya işaret ettiği düşünülüyor.

GALAXY S26 ULTRA'DA BENZER BİR TEKNOLOJİ VAR

Samsung'un amiral gemisi modeli Galaxy S26 Ultra halihazırda "Privacy Display" adında bir teknolojiye sahip. Bu teknoloji, ekranın görünürlüğünü yalnızca kullanıcının baktığı açıya odaklayarak ekran gizliliğini koruyor.

S26 Ultra da vardı: Sevilen özellik Xiaomi 18 Pro ya gelebilir! 2

200 MP KAMERA VE İKİNCİ EKRAN KORUNABİLİR

Smart Pikachu'nun paylaştığı bilgilere göre Xiaomi 18 serisinin eylül ayında tanıtılması planlanıyor.

Sızıntılar, serinin Xiaomi'nin ikinci arka ekran konseptini koruyacağını da öne sürüyor. Bunun yanında cihazlarda özel 200 megapiksel LOFIC ana kamera kullanılabileceği belirtiliyor.

Ayrıca telefonların:

  • Daha yüksek tepe parlaklığına sahip ekranlar
  • Efektif 2K çözünürlük
  • Önceki nesle kıyasla daha büyük ekran köşe yarıçapları

gibi yeniliklerle gelebileceği iddia ediliyor.

HYPEROS 4 VE YAPAY ZEKA BUTONU DA GÜNDEMDE

Yazılım tarafında ise Xiaomi 18 ailesinin HyperOS 4 işletim sistemiyle çalışması bekleniyor.

Sızıntılara göre yeni sürüm, daha aydınlık bir tasarım dili ve uygulamalar genelinde daha derin yapay zeka entegrasyonu sunabilir.

Daha önce ortaya çıkan bilgiler, seride özel bir yapay zeka tuşunun da yer alabileceğini göstermişti.

ŞİMDİLİK RESMİ DOĞRULAMA YOK

Xiaomi şu ana kadar Xiaomi 18 serisiyle ilgili bu bilgileri doğrulamadı.

Bu nedenle gizlilik ekranı, 200 megapiksel kamera, HyperOS 4 ve yapay zeka butonu dahil tüm detayların şimdilik sızıntı ve iddia niteliğinde olduğunu hatırlatmak gerekiyor.

S26 Ultra da vardı: Sevilen özellik Xiaomi 18 Pro ya gelebilir! 3

Ancak iddialar doğru çıkarsa Xiaomi 18 serisi, şirketin son yıllardaki en büyük ekran ve gizlilik odaklı yükseltmelerinden birine sahne olabilir.

(Kaynak: Gizmochina)

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akıllı telefon Samsung Xiaomi ekran samsung telefonlar
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