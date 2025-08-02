Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan 'En yakın zamanda' diyerek duyurdu! "Türkiye'den Gazze'ye yelken açacağız"

Ankara'da bir otelde Saadet Partisi'nin Genel İdare Kurulu, İl Başkanları ve Millî Görüşçü Kuruluşlar (MİLKO) Başkanları Toplantısı yapıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, toplantı öncesinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEYİN FARKINDAYIZ"

Arıkan, ülkede ve bölgede yaşananlar karşısında gerekenin yapılmasını sağlamanın en büyük sorumlulukları olduğunu anlatarak, "10 aydır hem ülkemiz hem bölgemiz; ‘Terörsüz Türkiye' adını verdikleri hassas bir süreçten geçiyor. 56 yıllık Milli Görüş tecrübesiyle şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim; Biz her şeyin farkındayız, görüyoruz ve biliyoruz. Hem omuzlarımızdaki sorumluluğun hem de coğrafyamızdaki gerçekliğin farkındayız. Siyasetin, siyaset yapan aktörlerin ABD ve İsrail ile olan bağımlılık ilişkisini görüyoruz. Küresel Çetenin; hedeflerine ulaşmak için enstrüman değiştirmedeki maharetini de biliyoruz" diye konuştu.

Saadet Partisi olarak bir kampanya başlattıklarını dile getiren Arıkan, "Saadet Partisi olarak; Tüm Türkiye'de fidan dikim seferberliği başlattık. Bunu omuzlarımızda bir vazife olarak biliyoruz. ‘Senin Fidanın, Hepimizin Yarını' diyerek kampanyamızı hafta içerisinde başlattık. Biz ‘küllerimizden filizlenenleriz' Ormanlarımızı da küllerinden yeniden filizlendireceğiz. Vatandaşlarımız, illerimizde, ilçelerimizde bulunan stantlarımız veya sosyal medya aracılığıyla web sitemize girecek adlarına ücretsiz bir fidanı toprakla buluşturacağız. Geri kalan organizasyonu Saadet Partisi ve MİLKO'lar olarak hep beraber biz üstleneceğiz" şeklinde konuştu.

Toplumun sıkıntılarını bildiklerini aktaran Arıkan, dağ gibi büyüyen problemleri ancak Saadet Partisi'nin çözebileceğini vurguladı.

"TÜRKİYE'DEN GAZZE'YE YELKEN AÇACAĞIZ"

Gazze'deki saldırılara ilişkin konuşan Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

"Akan kanı durdurmanın, ablukayı kırmanın tek ama tek yolu askeri güçtür. Bunun hiçbir tevili yoktur. Biz Saadet Partisi olarak, bunun tesis edilmesi için, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Madleen Gemisi maalesef ablukayı delemedi. Ben o günlerde Türkiye başta olmak üzere dünyaya bir çağrıda bulunmuştum; ‘Türkiye'nin öncülük ettiği Uluslararası bir Filo kurulmalıdır. Şayet böyle bir şey olursa, Türkiye'den kalkacak ilk gemiye Saadet Partimiz öncülük edecek' demiştim. Bu konuda dünyada birçok ülkeyle irtibat halindeyiz. Birçok ülkenin bu çağrımıza ses verdiğini ve harekete geçtiğini memnuniyetle görmekteyiz. Sizlere aylar önce ‘Kaptan Saadet Rota Selamet' demiştim. Şimdi de, bu salondan aldığım güçle diyorum ki; ‘Kaptan Saadet Rotamız Gazze' olacak. En yakın zamanda, birçok ülkede hazırlıkları yapılan Uluslararası Filo'nun, Türkiye'den kalkacak gemilerini biz, Milli Görüşçü kuruluşlarımızla birlikte organize edeceğiz. Kendi gemilerimizi hazırlayacağız ve Gazze'ye yelken açacağız."



Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır