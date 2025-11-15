Saatlerce uçakta bekletildiler! Dünya bu uçuşu konuşuyor

Güney Afrika'ya sığınmak isteyen Filistinli grubu taşıyan özel uçak, perşembe öğleden sonra Johannesburg'daki O.R. Tambo Havalimanı'na iniş yaptı.

UÇAKTAN AYRILMALARINA İZİN VERİLMEDİ

Güney Afrikalı insani yardım kuruluşu "Gift of the Givers"ın organizasyonunda mülteci statüsü talebiyle ülkeye gelen 150'den fazla Filistinlinin, pasaportlarında İsrail tarafından çıkış damgası bulunmadığı için uçağı terk etmelerine müsaade edilmedi.

Gift of the Givers Başkanı Imtiaz Sooliman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail, bu zavallı insanların yabancı bir ülkede çektikleri acıları daha da artırmak için bu insanların pasaportlarına kasıtlı olarak damga vurmadı." dedi.

Sooliman, Güney Afrika Sınır Güvenliği Otoritesinin, pasaportlarında çıkış damgası bulunmayan bu kişilerin uçaktan ayrılmalarına müsaade etmeme yetkisine sahip olduğunu ifade etti.

SAATLER SONRA YENİ KARAR

Güney Afrika Sınır Güvenliği Otoritesinden (BMA) yapılan açıklamada, Filistin'den Kenya aktarmalı bir uçuşla geldikleri Johannesburg'daki O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı'nda bekletilen 153 Filistinli sığınmacının ülkeye girişine izin verildiği duyuruldu.

Açıklamada, pasaportlarında İsrail tarafından çıkış damgası bulunmayan bu kişilerin, Filistinli pasaport sahiplerinin Güney Afrika'yı 90 güne kadar vizesiz ziyaret etmelerine olanak tanıyan mevcut vize muafiyetleri doğrultusunda kabul edildiği belirtildi.

153 Filistinli, pasaportlarında çıkış damgası bulunmadığı için yaklaşık 13 saat boyunca uçakta bekletilmişti.Kaynak: AA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır