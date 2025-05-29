Saatlerdir aranıyordu! Antalya'da kayıp kadın evinin yaklaşık 1 kilometre ötesinde bulundu

Manavgat'a bağlı Salkımevler Mahallesi'nde oturan Aynur Ergene, bugün saat 15.30 sıralarında İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurarak, annesi Neriman Ergene'nin gece saat 04.30'dan bu yana kayıp olduğunu, eve gelmediğini, kendisini defalarca aramasına rağmen ulaşamadığını söyleyerek yardım istedi. İhbar sonrası olaya müdahale için JAK Tim Komutanlığı ekipleri bölgede arama faaliyetine başladı. Yapılan aramalar sonucunda Neriman Ergene, evine yaklaşık 1 kilometre mesafede çalılıkların arasında yatarken bulundu. Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Neriman Ergene olay yerinden götürüldü.

(DHA)