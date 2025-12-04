Sabah direksiyon başına geçenler aracını çalıştıramadı! "Dışarı çıkmayın"

Kars'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düşmesi ile kent adeta buz tutarken, dondurucu soğuklar hayatı da olumsuz etkiledi.

DERELER, ARAÇ CAMLARI DONDU

Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava da etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü kentte soğuktan dereler donarken, çok sayıda aracın camları buz tuttu, bazı araçlar ise soğuktan donarak çalışmadı. Vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine battaniye, kilim ve halı örttü.

"KIŞIMIZ BAŞLADI"

Kentte soğukların etkili olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Sabah işe gitmek için uyandığımızda araçların camları buz tutuyor. Bunu önlemek için araçların camlarına battaniye, kilim seriyoruz. Kars eksi 13 dereceyi gördü. Kışımız başladı, bu saatten sonra soğuklar devam eder" dedi.

Kentte soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.

ARDAHAN -17'Yİ GÖRDÜ

Ardahan'da kar yağışının ardından etkisini artıran dondurucu soğuk hava, gece saatlerinde sıcaklığın eksi 17 dereceye kadar düşmesine neden oldu. Kent genelinde araç camları buzla kaplanırken, ağaçlar ve çatılarda kırağı oluştu.

CAMLARI KAZIDILAR

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava dalgası, hayatı olumsuz etkiledi. Termometrelerin eksi 17 dereceyi göstermesiyle birlikte özellikle sabah saatlerinde araç camlarının tamamen buz tuttuğu görüldü. Sürücüler, araçlarını çalıştırmakta güçlük çekerken, bazı vatandaşlar camları kazıyarak çözüm bulmaya çalıştı.

"ZORUNLU OLMADIKÇA ÇIKMAYIN"

Soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma meydana gelirken, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri ana arterlerde tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürdü. Yetkililer, sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması çağrısında bulundu.

SOĞUK HAVALAR DEVAM EDECEK

Aracının kapı kilidinin donduğunu söyleyen Ufuk Işık, ''Araç içerisinde bırakılan sular tamamen buz tuttu. Kış bu yıl geç gelmesine rağmen soğuklar birden bastırdı. Özellikle sabah ve gece saatlerinde hissedilen soğuk hava daha da artmaya başladı'' dedi.

Meteoroloji yetkilileri, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirterek don ve buzlanmaya karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır