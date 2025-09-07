Namazın sonrasında yapılan duaların kişileri Allah’a yakınlaştırdığına ve namazla elde edilen huzuru artırdığına inanılır. Namaz sonrasında yapılan ibadetler arasında tesbihat yapmak, Allah’ı zikretmek, Hz. Muhammed’e (S.A.V.) salavat getirmek ve dileklerde bulunmak yer alır. Bu sayede beş vakitte kılınan namaz belirli hareketlerden ibaret gerçekleştirilen bir görev olmaktan çıkar. Bu noktada sabah namazı sonrasında okunabilecek dualar ve anlamları araştırılır.

Sabah namazı nedir?

Namaz ibadeti Allah’a kulluğun en temel göstergelerinden biri olarak İslamiyet'in en önemli ibadetlerinden biridir. Bunlardan biri olan sabah namazı ise ayrı bir öneme sahiptir. Günün ilk ışıklarıyla kılınan sabah namazı kişinin yeni bir güne Allah’ın adıyla başlamasını sağlar.

Sabah namazı toplamda 4 rekattan oluşur. Bunun ilk 2 rekatı sünnettir ardından kılınan 2 rekat ise farzdır. İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.) sabah namazının sünnetini büyük bir titizlikle kılmıştır. Bu nedenle sabah namazının sünneti diğer sünnetler arasında en kuvvetlisi olarak kabul edilir. Farz kısmı ise her Müslüman tarafından yerine getirilmesi zorunlu olan bir ibadettir.

Sabah namazı sonrası okunabilecek dualar ve anlamları nelerdir?

Hz. Muhammed sabah namazında selamdan sonra şöyle dua etmiştir:

“Allah’ım! Senden dinde sebat etmemi istiyorum.

Doğrulukta kararlı olmak istiyorum.

Nimetine şükretmek ve ibadetini en güzel biçimde yapmak istiyorum.

Doğru söyleyen bir dil, sağlıklı ve sana teslim olan bir kalp istiyorum.

Bildiğin her zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyorum.

Bildiğin her hayırlı şeyi istiyorum.

Bildiğin her günah için bağışlamanı diliyorum. Sen gizli olan şeyleri çok iyi bilensin.” (Tirmizî, De’avât, 23)

Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu;

Kim sabahleyin üç defa:

Eûzü billâhi’s-Semî’ıl-Alîmi mine’ş-Şeytânirracîm. (Anlamı: "Allah’ın rahmetinden kovulmuş olan şeytandan, işiten ve bilen Allah’a sığınırım") diyerek.

“Haşr Suresi'nin sonundan üç âyet (Huvallâhullezî) okursa Allah Teâlâ onun için yetmiş bin melek vazifelendirir, akşama kadar ona duâ ederler, o gün ölürse şehîd olarak ölür, akşamleyin bunu yapan da aynı derecededir.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’an, 22/2922)

Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu;

Günün ilk vakit olan namazı olan sabah namazı kıldıktan sonra kalkarken 7 defa aşağıdaki dua okunur.

"La havle velâ kuvvete illâ billâhi velâ hilete velehtiyale velâ mence velâ melca minellâhi illâ îleyh"

Anlamı: "Allah’a sarılmaktan başka kuvvet yoktur ne bir çare ne de bir hîle fayda vermez. Ne Allah’tan kurtulacak yer ne de O’ndan sığınacak yer vardır. Kurtuluş ve sığınış ancak O’na dayanıp ilticâ etmektedir."

Bir Müslüman bu şekilde dua ederse yetmiş türlü belâ ondan def olur. (Ali el-Müttakî, II, 144/3519)

Sabah namazının farzından sonra 10 kere okunur;

"Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü bi-yedihil-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr."

Anlamı: "Allah’tan başka ilah yoktur.O birdir ve O’nu eşi yoktur. Mülk O’nundur ve hamd O’nadır. Diriltir ve öldürür. O diridir, ölmez. Hayır O’nun elindedir. O her şeye muktedirdir."