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Sabah saatlerinde camiler doldu: 2025'in ilk Kurban Bayramı namazı Iğdır’da kılındı!

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Kurban Bayramı'nın ilk günü idrak ediliyor. Bu yıl Kurban Bayramı namazı, Ankara'da saat 05.55'te, İstanbul'da 06.08'de, İzmir'de 06.22'de, Çanakkale'de 06.20'de kılındı. İlk namaz ise 05.10'da Iğdır'da kılındı.

Kurban Bayramı'nın ilk sabahı vatandaşlar bayram namazı kılmak için camilerde saf tuttu. Bu sene de Iğdır, bayram namazının ilk kılındığı kent oldu.

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Türkiye genelinde Kurban Bayramı coşkusu sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlarla başladı. Ülkenin en doğusunda yer alan Iğdır, bu yıl da ilk bayram namazının kılındığı şehir oldu.

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Iğdır’da sabah saat 05.10 sıralarında kılınan bayram namazına yüzlerce vatandaş katıldı. Sabah saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar, bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı.

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Namazın ardından cami imamı tarafından bayram hutbesi okunarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın önemine dikkat çekildi. Namaz sonrası vatandaşlar, birbirleriyle bayramlaşarak Kurban Bayramı’nın manevi atmosferini yaşadı.

(İHA)

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Kurban Bayramı Bayram namazı bayram
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