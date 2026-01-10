HABER

Sabah saatlerinde Muğla açıklarında deprem

Deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD son olarak Fethiye’ye 36 kilometre uzaklıkta Akdeniz merkezli 4.1 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldiğini açıkladı.

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 05.55'te merkez üssü Akdeniz olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 40,08 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Türkiye’ye en yakın olan kara parçası Fethiye'ye 36.61 kilometre uzaklıkla olduğu saptandı. Sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

