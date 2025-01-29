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  4. Sabah yazarı Dilek Güngör'den flaş iddia: "Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun yurt dışına kaçtığı söyleniyor!"

Sabah yazarı Dilek Güngör'den flaş iddia: "Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun yurt dışına kaçtığı söyleniyor!"

29.01.2025 22:36
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Gazeteci Barış Pehlivan hakkında başlatılan soruşturmada 5 gazeteci gözaltına alınmıştı. Seda Selek ve Serhan Asker adli kontrolle bırakılırken Pehlivan, Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş için tutuklama talep edildi. Sabah yazarı Dilek Güngör sosyal medyadan Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Sabah yazarı Dilek Güngör'den flaş iddia: "Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun yurt dışına kaçtığı söyleniyor!"

Halk TV yayınında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alınmıştı. Sunucu Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Gazeteci Barış Pehlivan, kanalın program koordinatörü Kürşad Oğuz ve Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş için tutuklama talebi istenmişti.

"YURT DIŞINA KAÇTI" İDDİASI

Sabah yazarı Dilek Güngör sosyal medyadan dikkat çeken bir iddiada bulundu. Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu ile ilgili bir paylaşım yapan Güngör şunları ifade etti:

"Halk TV soruşturması genişleyecek gibi… Kanalın patronu olan Cafer Mahiroğlu’nun yurtdışına kaçtığı söyleniyor."

Anahtar Kelimeler:
Halk TV Cafer Mahiroğlu
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yancı badın baya ruya alemıne dalmışş ıyı uykularr
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