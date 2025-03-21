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  4. Sabahın ilk saatlerinde toplandılar! Diyarbakır'da Nevruz hazırlığından çarpıcı görüntüler

Sabahın ilk saatlerinde toplandılar! Diyarbakır'da Nevruz hazırlığından çarpıcı görüntüler

21.03.2025 11:45
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Baharın habercisi geldi, vatandaşlar Nevruz Bayramı'nı kutlamak için sokaklara akın etti. Diyarbakır'da yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başlayan kalabalık kameralara çarpıcı bir şekilde yansıdı.

Sabahın ilk saatlerinde toplandılar! Diyarbakır'da Nevruz hazırlığından çarpıcı görüntüler

Her yıl 21 Mart günü kutlanan Nevruz Bayramı geldi çattı. Diyarbakır'da bayramı kutlamak için sokaklara dökülen vatandaşlar meydanları adeta doldu taşırdı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda düzenlenecek kutlamalar için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kutlamaların yapılacağı 136 bin metrekarelik alan ve civarına 3 metre yüksekliğinde, 10 kilometre uzunluğunda polis bariyeri yerleştirildi.

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10 BİN POLİS GÖREVLİ

Ayrıca Diyarbakır'da Nevruz programında güvenlik için 10 bin polis görevlendirildi.

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Vatandaşların günün erken saatlerinden itibaren meydanı doldurduğu görüntüler kameraya yansıdı.

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Ekran görüntüsü 2025-03-21 112125Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Nevruz
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