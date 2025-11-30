Sabiha Gökçen’de 7/24 yaban hayat nöbeti

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ bünyesinde görev yapan Yaban Hayatla Mücadele Birimi ekipleri, ekosisteme zarar vermeden pist çevresindeki yaban hayatı aktivitelerini kontrol altında tutuyor.

Yaban Hayatla Mücadele Birimi Şefi Hamza Ulu, yaban hayvanları ile kuşların uçuş güvenliğini tehdit etmemesi için havalimanında yürüttükleri mücadeleyi anlattı.

86 PERSONELLE 7/24 MESAİ

Uçuş emniyetinin havacılığın en temel önceliğinden biri olduğuna işaret eden Ulu, kuşlar ve diğer yaban hayvanlarının havalimanı çevresinde oluşturdukları risklerle uçuş operasyonlarını doğrudan etkileyebildiğini söyledi.

Ulu, Yaban Hayatla Mücadele Birimi olarak 86 personelle 7 gün 24 saat görev yaptıklarını, temel amaçlarının yaban hayatını bozmadan uçuş emniyetini sağlamak olduğunu dile getirdi.

HEAŞ olarak uçuş emniyetini sağlamak adına operasyonel faaliyetler yürüttüklerini, bunlardan birinin de yaban hayatı aktivitelerini pistler ve yakın çevrelerinden uzak tutmak olduğunu anlatan Ulu, "Bu süreç esnasında uçuş emniyetini sağlarken, aynı zamanda da ekosistemin korunmasını kendimize bir ilke olarak benimsiyoruz. Doğal yaşam ile havacılık faaliyetlerinin bir arada sürdürülebilmesi için ulusal ve uluslararası standartları referans alıyoruz. Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün talimatlarını esas alarak sahadaki faaliyetlerimizi bunlara uyumlu olarak yürütüyoruz" diye konuştu.

Ulu, müdahale operasyonunun aşamalarına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekiplerimiz devriye araçlarımızla 7/24 faaliyetlerini gerçekleştirmekte ve anlık gözlemlerini yapmaktadır. Aynı zamanda biyologlarımız ve ornitologlarımız günlük kuş gözlemlerini yapmaktadır. Yaptığımız bu gözlemlerle havalimanı çevresindeki kuşların türlerini, sayılarını, davranışlarını ve yönelimlerini belirleyerek riskli alanları tespit ediyoruz. Bu sayede yöntemlerimizi geliştiriyoruz. Kullandığımız yöntemler teknolojik lazerli ekipmanlar, görsel ve sesli kovucular, devriye araçlarımız, akustik etki oluşturan sistemler ve diğer sesli görsel kovuculardır. Kullandığımız ekipmanların tamamı ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve doğaya zarar vermeden ekosistemi koruyan ekipmanlardır."

Yaptıkları kuş gözlemleri, herhangi bir kule raporlaması ya da devriye araçlarla kontrollerde pist çevresinde bir aktivite tespit ettiklerinde harekete geçtiklerini belirten Ulu, personelleri ve standartlara uygun ekipmanlarıyla yaban aktivitesini pist kenarlarından emniyetli bir şekilde uzaklaştırıp uçuş emniyetini sağladıklarını söyledi.

Ulu, HEAŞ olarak hedeflerinin doğa dostu bir uçuş emniyeti sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Hedefimiz, uçuş emniyetini güçlendirirken doğayla uyum içinde bir havalimanı işletmeciliği anlayışını sürdürmek. Bilimsel veriler, teknolojik yenilikler ve uluslararası standartlarla desteklenen bu yaklaşımı önümüzdeki dönemde daha da geliştirerek devam ettirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır