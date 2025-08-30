HABER

Sabiha Gökçen'de alarm! Havadaki tüm uçaklar beklemeye alındı: O anlar radara ve telsize böyle yansıdı

Cansu Akalp

Sabiha Gökçen'de alarm! Sabiha Gökçen'den Paris'e gidecek olan uçak kalkıştan kısa bir süre sonra kuşa çarptı. Pilot geri dönme kararı aldı ve kokpit ekibi acil durum deklare etti. Kokpit ekibinin konuştuğu anlar kameraya yansıdı.

Son dönemde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kuşların uçuş trafiğini olumsuz etkilemesi arttı. Son olarak Pegasus Havayolları’nın bugün saat 10:51’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Paris’e gitmek üzere havalanan PC1133 sefer sayılı uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra kuşa çarptı.

ACİL DURUM DEKLARE ETTİ!

Gazeteci Gökhan Artan'ın haberine göre; Bunun üzerine TC-RFB kuyruk tescilli Airbus 321 tipi uçağın pilotu geri dönme kararı aldı. Liveatc’nin yayımladığı konuşmalara göre Kokpit ekibi, mayday yani acil durum deklare etti.

İNİŞLER 19 DAKİKA YAPILAMADI!

Uçağa iniş önceliği verildi. İniş yaklaşmasında olan diğer uçaklar da acil durum deklare eden uçağın inişi için hold pozisyona yani havada tur atarak beklemeye alındı. Saat:10:55-11:14 arası inişler yapılamadı.

Sabiha Gökçen'e tek motorla geri dönen Pegasus uçağı seferden çekilirken, yolcular TC-RFE tescilli başka bir uçakla Paris’e gönderildi. O anlar radara ve telsize böyle yansıdı.

