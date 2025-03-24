Sabiha Gökçen'de uçağı kaçıran yolcu ortalığı karıştırdı! Aprona girdi, polis yakaladı!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda şaşırtan bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pegasus Havayolları'nın İstanbul-Diyarbakır seferi için yolcu alımını tamamlayan uçak, kalkış için pist başına doğru ilerlemeye başladı.

APRONA GİRDİ, POLİS YAKALADI!

Bu sırada geç geldiği için uçağa alınmayan bir yolcu 'gate' kapısını atlayarak aprondaki uçağa doğru koşmaya başladı. Kendisini durdurmak isteyen havayolu personelini geçerek koşmaya devam eden yolcu, polis tarafından yakalandı. Aprona giren yolcu hakkında işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)