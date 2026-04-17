Sabiha Gökçen Havalimanı'nda büyük tehlike: Araç tünelde alev alev yandı

Kurtköy-Pendik Bağlantı Yolu üzerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistinin altındaki tünelde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle tünel giriş ve çıkışında uzun araç kuyrukları oluşurken kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kurtköy-Pendik Bağlantı Yolu üzerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistinin altındaki tünelde meydana geldi. İddiaya göre, F.K. idaresindeki 34 NTM 265 plakalı kamyonet seyir halindeyken elektrik kontağı nedeniyle yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI TÜNELİNDE YANAN KAMYONET KÜLE DÖNDÜ

Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmalarıyla yangın kontrol altına alınırken, tahliye esnasında tünel yoğun duman altında kaldı. Yangın nedeniyle tünel giriş ve çıkışında uzun araç kuyrukları oluşurken trafik durma noktasına geldi.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Çalışmaların ardından tüneldeki trafik normale dönerken, yanan araç kullanılamaz hale geldi. Ekipler tarafından yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

17 Nisan 2026
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaeli'de 23 Nisan etkinlikleri iptal edildiKocaeli'de 23 Nisan etkinlikleri iptal edildi
Kastamonu’da motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralıKastamonu’da motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

En Çok Okunan Haberler
Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

Baba Mersinli'nin geçmişinde dikkat çeken detay

Baba Mersinli'nin geçmişinde dikkat çeken detay

Atina’da Türk hakem rüzgarı! Halil Umut Meler'e dev görev

Atina’da Türk hakem rüzgarı! Halil Umut Meler'e dev görev

Popstar Rıza Tamer'in ölümü şüpheli bulundu! Savcılık devreye girdi

Popstar Rıza Tamer'in ölümü şüpheli bulundu! Savcılık devreye girdi

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

1 Temmuz’da tapuda yeni dönem

1 Temmuz’da tapuda yeni dönem

