Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan küresel ölçekte çifte başarı

Türkiye’nin prestijli pazarlama ve iletişim ödüllerinden Brandverse Awards’da ise Veri Analitiği kategorisinde Havalimanları sıralamasında gümüş ödül alan ISG, sınır ötesine ulaşan başarısını iki farklı alanda taçlandırdı.

Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanı unvanını elinde tutan İstanbul Sabiha Gökçen (ISG), kazandığı iki prestijli ödülle havacılık ekosistemindeki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Kadın çalışanların havacılık sektöründeki rolünü görünür kılmak amacıyla hayata geçirilen "Havacılıkta Sınır Tanımayan Kadınlar" belgesel projesiyle ses getiren ISG, kapsayıcı iletişim anlayışı ve marka yaklaşımıyla uluslararası ve ulusal arenada iki önemli ödülün sahibi oldu.

HAVACILIKTA KADINLAR HAFTASI’NA DAMGA VURAN ÖDÜL

Sabiha Gökçen Havalimanı, havacılığın farklı alanlarında görev yapan kadın profesyonellerin ilham veren öykülerini ekranlara taşıdığı "Havacılıkta Sınır Tanımayan Kadınlar" projesi ile Kanada merkezli Dünya Havacılıkta Kadınlar Enstitüsü (iWOAW) tarafından verilen "Haftanın İçerik Üreticisi" ödülüne hak kazandı. ISG aldığı bu ödülle "2026 Havacılıkta Kadınlar Haftası Etkinliği" ne damga vurdu. Her yıl dünyanın farklı ülkelerinde, havacılık ekosisteminde kadın temsilinin artırılması, genç nesillerin sektöre teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen ve Havacılıkta Kadınlar Haftası kapsamında verilen ödüllerle sektörün gelişimine ve dönüşümüne katkı sunan kurumlar onurlandırılıyor.

Türkiye ve Avrupa havacılığındaki dönüşümün önemli aktörlerinden olan ISG, bu ödülle yalnızca içerik üretimindeki başarısını değil, aynı zamanda havacılıkta kapsayıcı, erişilebilir ve ilham veren yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. Türkiye’nin dünyaya açılan kapılarından biri olan ISG, havacılığı yalnızca bir yolculuk deneyimi olarak değil, aynı zamanda gelecek nesillere ilham veren bir alan olarak ele alıyor.

ISG, BRANDVERSE AWARDS’DA GÜMÜŞ ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Pazarlama, iletişim, dijital deneyim ve marka performansını çok boyutlu kriterlerle değerlendiren Brandverse Awards’da ISG, gümüş ödüle layık görüldü. Marketing Türkiye&BoomSonar iş birliğiyle gerçekleştirilen Brandverse Awards’da; kozmetikten otomotive, havacılıktan perakende sektörüne kadar birçok kategoride ödüller sahiplerini bulurken, Veri Analitiği Bölümü’nün Havalimanları kategorisinde ödül alan markası ISG oldu. ISG’nin ödüle layık görülen tasarım yaklaşımı, kurumun çağdaş marka dili, güçlü görsel anlatımı ve kullanıcı odaklı iletişim anlayışının bir sonucu olarak değerlendirilirken, kurumsal iletişim ekibi, sivil havacılığın sınır ötesi yönüne dikkat çekti. Havalimanı deneyiminin yalnızca fiziksel alanlarla sınırlı olmadığının altını çizen ekip, ISG’nin iletişim stratejisinde üretmeye, ilham vermeye ve kalıcı değer oluşturmaya odaklandığını ifade etti. Sektörde 25. yılını geride bırakan ISG, dijital ve basılı mecralar, sosyal medya kanalları ve terminal içi iletişim alanlarında yürüttüğü bütüncül çalışmalarla marka gücünü her geçen gün daha geniş kitlelere ulaştırıyor.

Havacılık sektöründe kadınların görünürlüğünü artırmayı amaçlayan uluslararası bir platformdan gelen takdir ile Türkiye’nin en saygın ödüllerinden birinde elde edilen başarı, ISG’nin kurumsal dönüşüm vizyonunun farklı alanlardaki güçlü yansımaları olarak öne çıkıyor.

Yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya devam eden "Havacılıkta Sınır Tanımayan Kadınlar" projesi de bu vizyonun önemli örneklerinden biri olarak geniş kitlelerde etki oluşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır