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Sabotaj girişiminin ardından harekete geçtiler! Estonya, Rusya ile sınır kapılarını kapatıyor

Estonya, ülkede bulunan savunma şirketine Rusya tarafından sabotaj girişiminde bulunulmasından sonra harekete geçti. NATO ülkesi Rusya ile tüm sınır kapılarının kapatılması yönünde karar aldı. Kararın uygulanacağı tarih de bildirildi. İşte tüm detaylar...

Sabotaj girişiminin ardından harekete geçtiler! Estonya, Rusya ile sınır kapılarını kapatıyor
Melih Kadir Yılmaz

Estonya Başbakanı Kristen Michal, Rus istihbaratının talimatıyla, ülkede bulunan savunma şirketi Threod Systems'e sabotaj girişimininde bulunulduğunu bildirdi. Michal, sabotaj saldırısını gerçekleştirenlerin gözaltına alındığını da aktardı.

Sabotaj girişiminin ardından harekete geçtiler! Estonya, Rusya ile sınır kapılarını kapatıyor 1

"GENİŞ ÇAPLI HİBRİT SAVAŞININ BİR PARÇASIDIR"

Konuyla ilgili olarak Michal, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Michal yaptığı açıklamada, "14 Kasım gecesi, Estonyalı savunma şirketi Threod Systems, GRU (Rusya Askeri İstihbarat Servisi) talimatıyla gerçekleştirilen bir sabotaj girişiminin hedefi oldu. Artırılmış güvenlik önlemleri ve kolluk kuvvetlerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyük çaplı bir hasar önlendi. Saldırganlar gözaltına alındı. Bu olay, Rusya’nın Avrupa’ya karşı yürüttüğü ve Ukrayna’ya verilen desteği azaltmayı, Rusya üzerindeki baskıyı hafifletmeyi amaçlayan daha geniş kapsamlı hibrit savaşının bir parçasıdır.

Sabotaj girişiminin ardından harekete geçtiler! Estonya, Rusya ile sınır kapılarını kapatıyor 2

"GÖZÜMÜZÜN KORKUTULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Gözümüzün korkutulmasına izin vermeyeceğiz. Estonya, halkına ve ulusal güvenliğine yönelik riskleri azaltmak amacıyla Rusya ile olan sınırını kapatma olasılığına karşı hazırlık yapıyor" ifadelerine yer verdi.

PATLAMA İLE BİNAYI ATEŞE VERMEK AMAÇLANMIŞ

Öte yandan Estonya İç Güvenlik Servisi de konuya ilişkin açıklama yaptı. Saldırı girişiminin Threod Systems'in tesislerinde patlamaya yol açmak ve binayı ateşe vermek amacıyla yapıldığı aktarıldı.

Yapılan açıklamada, saldırı girişiminde bulunan şüphelilerin kısa süre içerisinde gözaltına alındığı vurgulandı ve "Rusya'dan gelebilecek bu tür iş tekliflerini değerlendirmeyi bile düşünmemenizi tavsiye ediyoruz. Sonuçları ağırdır" denildi.

1 ARALIK'TA TÜM SINIR KAPILARI KAPATILIYOR

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da sabotajın arasında GRU’nun olduğuna ilişkin kanıtların ardından, 1 Aralık itibarıyla ülkesinin Rusya ile tüm sınır kapılarını kapatacağını duyurdu. Tsahkna, Rusya'nın Estonya'nın güvenliğini tehdit eden eylemlerinin karşılıksız kalmayacağını aktardı.

Öte yandan bu karararın Finlandiya, Letonya ve Litvanya dışişleri bakanlarına bildirildiği de belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Estonya Rusya
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