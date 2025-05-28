Saç dökülmesi neden olur? Kreatin saç döker mi?

Saç dökülmesi kalıcı ya da geçici olabilir. Kalıcı saç dökülmesi yaşa, hormonlara, genetik unsurlara, strese, yaşam tarzına hatta beslenme alışkanlıklarına göre yaşanabilir. Geçici olan saç dökülmeleri ise daha çok mevsim geçişleri ya da geçici stres ve endişe durumları ile açıklanabilir. Ayrıca hormonal bozukluklar ve geçici hormon dengesizlikleri de saç dökülmesi sorununa neden olabilmektedir.

Saç dökülmesi nedir? Saç dökülmesi neden olur?

Sağlıklı olarak gelişme göstermiş olan bir saç derisinde ortalama olarak 100 bin saç teli bulunmaktadır. Yetişkin bireylerde tarama ya da yıkamaya bağlı olarak gün içinde yaklaşık 100 adet saç telinin dökülmesi normal olarak kabul edilmiştir. Saç dökülmesi durumunun birden fazla nedeni olabilir. Kişilerin farklı bünyelere sahip olması da saç dökülmesinin farklı yaş aralıklarında görülmesine neden olabilmektedir.

Genel sağlığı yerinde olan ve sağlıklı saç derisi bulunan bir insanda saç dökülmesi süreci 2 ay kadar sürebilir. Yıl içinde 3 kez tekrarlanan saç dökülme süresinin 2 aydan daha fazla sürmesi ise bazı başka ve ciddi hastalıkların habercisi olarak da kabul edilebilmektedir. Bu nedenlere bağlı olarak mutlaka uzman bir doktora görünmek gerekir.

Saçın oluşumundan dökülmesine kadar geçen evreleri içinde, herhangi bir zaman dilim içinde saçın beli oranlarda büyüme evresinde de dökülmeler gerçekleşebilir. Ayrıca duş alınmadığı günlerde gün içinde 100 adet saç telinin dökülebileceği bilinmektedir.

Kreatin saç döker mi?

Kadın ve erkek bireylerde saçların gelişim evreleri ile dökülme süreçleri farklılık gösterebilir. Ayrıca bu durum kişiden kişiye de değişebilir çünkü genetik unsurlar ya da yaşam tarzı gibi farklı durumlar kişilerin saç dökülme süreçleri üzerinde de etkili olarak kabul edilir. Erkek bireylerde saç dökülmeleri genel olarak genetikten kaynaklanır. Daha çok erkek bireylerde saç dökülmesi yaşandığı tespit edilse de kadınlarda da belli bir yaştan sonra saç dökülmesi durumu görülebilir.

Kreatin insan vücudunun kaslara enerji sağlaması için kullandığı protein ve has metabolizmasında üretilen bir metabolittir. Bilimsel araştırmalara göre insan sağlığına faydası olduğu bilinen kreatinin saç dökülmesine neden olmadığı kabul edilmiştir.