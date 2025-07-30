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Saç ekimi için Türkiye'ye gelmişti... Operasyon sonrası fenalaşan İngiliz hasta hayatını kaybetti

İngiltere'den saç ektirmek için Türkiye'ye gelen 38 yaşındaki Martyn James Latchman, operasyonun ardından fenalaştı. Apar topar hastaneye kaldırılan İngiliz hasta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli ölüm üzerine saç ekim merkezi yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Saç ekimi için Türkiye'ye gelmişti... Operasyon sonrası fenalaşan İngiliz hasta hayatını kaybetti
Mustafa Fidan

Birleşik Krallık’tan İstanbul’a saç ekimi için gelen 38 yaşındaki Martyn James Latchman, operasyon sonrası fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ekol TV muhabiri Gizem Gündoğdu’nun özel haberine göre; Birleşik Krallık’ta yaşayan 38 yaşındaki Martyn James Latchman, İstanbul Beşiktaş’ta faaliyet gösteren özel bir klinikle saç ekimi için anlaştı. Geçtiğimiz pazartesi günü kliniğe yatan Latchman’ın operasyonu yaklaşık 5 saat sürdü.

Saç ekimi için Türkiye ye gelmişti... Operasyon sonrası fenalaşan İngiliz hasta hayatını kaybetti 1

OPERASYON SONRASI FENALAŞTI, KURTARILAMADI

Saç ekimi tamamlandıktan kısa süre sonra fenalaşan Latchman, acilen en yakın hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan hasta, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Saç ekimi için Türkiye ye gelmişti... Operasyon sonrası fenalaşan İngiliz hasta hayatını kaybetti 2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Latchman’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili olarak “taksirle öldürme” şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Klinikte görevli anestezi uzmanı, operasyonu gerçekleştiren doktor ve klinik sahibinin ifadesi alındı.

KLİNİKTEN SAVUNMA

Klinik yetkilileri, Latchman’ın ölümünde herhangi bir ihmal veya sorumluluklarının bulunmadığını iddia etti. Otopsi işlemlerinin ardından İngiliz hastanın cenazesi ülkesine gönderildi.

(Kaynak: EKOL TV)

30 Temmuz 2025
30 Temmuz 2025

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Türkiye saç ekimi
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