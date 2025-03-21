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Saç ekiminin psikolojik etkisi: 'Kel' denildiği için boşanan da var, işe giremeyen de

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık MYNET YAZARI
21.03.2025 16:24
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Ünlü estetikçi Prof. Dr. Hayati Akbaş, saçı dökülen erkeklerin alınganlıklarının arttığını belirterek, "Ben bu şekilde 'evlenemem, işe giremem’ diyenler oluyor. Bir gün aile tartışması sırasında eşi kendisine ‘kel’ demiş. Bu kelime o evliliğin bitmesine yol açtı. Bir erkekte saç gerçekten çok önemlidir. Özgüveni olumsuz etkiliyorsa, paniğe gerek yok. Böyle bir strese gerek yok" dedi.

Saç ekiminin psikolojik etkisi: 'Kel' denildiği için boşanan da var, işe giremeyen de

Saç ekimi üzerine önemli bilgiler veren Prof. Dr. Hayati Akbaş, "Erkeklerde en çok yaptığımız estetik uygulamalardan bir tanesi saç ekimidir. Tabii ailesel, genetik faktörlerden dolayı, 18 yaşından sonra bile saçlar dökülebiliyor. Erkekler bundan çok olumsuz etkilenirler. Birçoğu psikolojik olarak daha fazla etkilenir. Saçı olmadığı için ‘okumak istemiyorum’ diyen, ‘işe gitmek istemiyorum’ diyen, sosyal hayattan bir adım kendisini geriye çeken çok sayıda erkek var.

'EVLENEMEM, İŞE GİREMEM'

Bu tabii ki doğru değil. Bir insanın tamamen kendini saçına entegre etmesi doğru değil. Bazı insanlar bundan çok daha fazla etkileniyor. Yüzüne bakıldığında ‘saçıma mı baktın’ diyor. Alınganlıklar artıyor. Özgüven eksikliği ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ben bu şekilde 'evlenemem, işe giremem’ diyenler oluyor.

Saç ekimi yoluyla kelliğin azaltılması, tamamen ortadan kaldırılması mümkündür. O insanın psikolojisinin çok daha olumlu hale gelmesi mümkündür. Saç ekimi sonrası okul başarıları, sosyal ortamları, iş başarıları çok daha iyi hale geldiğini görüyoruz. Bir örnek vermek istiyorum. Öğretmen arkadaşımız vardı.

Evlendiğinde saçları yokmuş. 40 yaşlarında ona saç ekimi yapmıştık. Eşiyle beraber tekrar gelinlik, damatlık giydiler. O fotoğrafları tekrar çektirdiler. Daha ilginç bir olayla daha karşılaşmıştım. Bir gün aile tartışması sırasında eşi kendisine ‘kel’ demiş. Bu kelime o evliliğin bitmesine yol açtı. Bir erkekte saç gerçekten çok önemlidir. Özgüveni olumsuz etkiliyorsa, paniğe gerek yok. Böyle bir strese gerek yok" diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
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