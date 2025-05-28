Saç kaç yaşında beyazlar? Saç kaç yaşında beyazlamaya başlar?

Saçların rengi melanin üreten pigment hücrelerinden gelmektedir. Bu hücrelerin üretimleri ağırlıklı olarak 30'lu ve 40'lı yaşlara kadar sağlıklı bir biçimde devam eder. Ancak kişinin yaşı ilerledikçe bu üretim azalır ve zamanla üretim yapan hücreler tamamen yok olur. Bu da saçların beyazlamasına neden olmaktadır. Beyaz saçların tek nedeni yaşın ilerlemesi değildir. Farklı başka nedenler de saçların beyazlamasına neden olabilmektedir.

Saç kaç yaşında beyazlar?

Kişilerin saçlarının beyaz renge dönmesi doğal bir süreç olarak kabul edilir. Bu süreç ise 30'lu ya da 40'lı yaşlardan itibaren başlayabilir. Saçlar önce griye döner daha sonra ise tamamen beyaz renk alır. Saçların gri renge dönmesi melanin üreten pigment hücrelerinin azalmaya başladığının habercisidir. Tamamen beyaza dönmesi durumu ise üretimin azalarak tamamen yok olduğu anlamına gelmektedir.

Bir kişinin saçlarının foliküllerinde melanin üreten pigment hücreleri azalma sürecine girdiği zaman saçlar önce gri sonra ise tamamen beyaz olur. Saç beyazlaması durumunun asıl sebebi de bu hücrelerin yaşadığı süreçtir. Saçların doğal süreç ile birlikte beyaz hale dönmesinin unsurları şunlardır:

Genetik unsurlar

D ve E vitaminlerinin eksikliği

Stres

Sigara tüketmek

Pigment hücrelerinin azalarak yok olması

Tiroid bozukluğu

Beslenme düzeninin bozuk ve sağlıksız olması

Kimyasal maddelere maruz kalma

Toksinlere maruz kalma

B6 ve B 12 eksikliği

Saç kaç yaşında beyazlamaya başlar?

Genç kişilerin de saçları beyaz renkte olabilir. Bu durumun başat nedenlerinden biri genetik unsurlardır. Anne ya da babasının saçları beyaz olan ya da erken yaşta beyazlayan kişilerin kendi saçları da erken yaşlarda beyaz renge dönebilir. Ancak normal şartlar altında saçların beyazlamaya başladığı bir yaş aralığı bulunmaktadır.

Kadın ve erkek bireylerde saçların beyazlama ve zayıflama süreçleri farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak saçların beyazlaması 30'lu yaşlar ile 40'lı yaşlar aralığında başlar. Daha erken yaşta beyaz renge dönen saçlara sahip olan kişiler farklı hastalıkların belirtisi olarak da beyaz saç rengine sahip olabilirler. Beyaz renge dönen bir saçın yeniden siyah hale dönmesi ya da eski rengine kavuşması da tıbben mümkün görülmemektedir.