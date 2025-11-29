HABER

Sac levhanın altında kalıp ölen 2 işçi toprağa verildi

Kırıkkale'de endüstriyel ekipman üretim tesisinde 3 tonluk sac levhanın altında kalıp hayatını kaybeden işçiler Mutlu Atay (56) ve Tekin Omay (58), son yolculuklarına uğurlandı. Olayla ilgili ise 3 kişi gözaltına alındı.

Sac levhanın altında kalıp ölen 2 işçi toprağa verildi

Dün sabah saatlerinde Yahşihan Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstriyel ekipman üretim tesisinde meydana gelen olayda, kaynak yapmak için hava kazanının içine giren işçiler Mutlu Atay ve Tekin Omay, 3 ton ağırlığındaki sac levhanın kayması sonucu altında kaldı.

Olayın ardından adrese sevk edilen ekipler tarafından 2 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na götürülen Atay ve Omay'ın cenazelerini, işlemlerinin ardından aileleri teslim aldı. Atay'ın cenazesi, Nokta Camisi'nde, Omay’ın cenazesi ile Selimözer Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yahşihan ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren fabrikada dün kaynak sırasında yaşanan kazayla ilgili işletme sahibi Ö.K, işletme müdürü F.B. ve işletme şefi İ.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Kırıkkale
