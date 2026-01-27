HABER

'Saç örme' akımına Ayyüce Türkeş'ten sert tepki! "Türk'ün neyi varsa çalmaya çalışıyorlar"

Doğukan Akbayır

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü SDG ile Suriye ordusu arasında yaşanan yüksek tansiyonlu olaylar sonrası DEM Partililer saç örme akımı başlatmıştı. Alparslan Türkeş'in kızı ve İyi Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, başlatılan saç örme akımı hakkında dikkat çeken bir çıkış yaparak, "Saç örgüsü bir Türk geleneğidir. Türk'ün neyi varsa çalmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Suriye'de terör örgütü SDG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla DEM Partililer, "saç örme" akımı başlatmıştı. DEM Parti öncülüğündeki akım kısa süre içerisinde yayıldı. İYİ Partili Ayyüce Türkeş'ten de konuyla ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi.

"TÜRK'ÜN NEYİ VARSA ÇALMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Alparslan Türkeş'in kızı ve İyi Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, DEM'lilere tepki göstererek saç örgüsünün bir Türk geleneği olduğunu söyledi.

Türkeş "Saç örgüsü bir Türk geleneğidir. Türk'ün neyi varsa çalmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

