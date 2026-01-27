'Saç örme' akımına Ayyüce Türkeş'ten sert tepki! "Türk'ün neyi varsa çalmaya çalışıyorlar"

Suriye'de terör örgütü SDG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla DEM Partililer, "saç örme" akımı başlatmıştı. DEM Parti öncülüğündeki akım kısa süre içerisinde yayıldı. İYİ Partili Ayyüce Türkeş'ten de konuyla ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi.

"TÜRK'ÜN NEYİ VARSA ÇALMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Alparslan Türkeş'in kızı ve İyi Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, DEM'lilere tepki göstererek saç örgüsünün bir Türk geleneği olduğunu söyledi.

Türkeş "Saç örgüsü bir Türk geleneğidir. Türk'ün neyi varsa çalmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.