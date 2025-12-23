HABER

Sadettin Saran'a verdiği sözü tuttu: Bedava döner izdihamı yaşandı

Geçtiğimiz günlerde bir dönerci Sadettin Saran'ın kendi postuna yorum yapması halinde bir gün boyunca öğrencilere bedava döner dağıtacağını vadetmişti. Saran o paylaşıma 'Sözünü tut' yazdı. Dönerci de bunun üzerine bugün öğrencilere bedava dürüm dağıttı. Öğrencilerin sıra oluşturması dikkat çekti ve 300 kilo tavuk döner dağıtıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, sosyal medyada yaptığı çağrıya Sadettin Saran’ın yorum yapması üzerine dönerci Ümran Kılınç, öğrencilere ücretsiz döner ve ayran dağıttı.

"SÖZÜ TUT" DEMİŞTİ

Ayrancılar Mahallesi’nde dönercilik yapan Ümran Kılınç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın gönderisine yorum yapması halinde öğrencilere ücretsiz döner dağıtacağını duyurdu. Paylaşıma Sadettin Saran’ın 'Sözünü tut' yorumu yapmasının ardından harekete geçen Kılınç, öğrencilere ücretsiz döner ve ayran ikram etti. Etkinlik kapsamında yaklaşık 300 kilo tavuk döner dağıtıldı.

"SAYIN BAŞKANIM SÖZÜMÜ TUTTUM"

Ayrancılar’da 8 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirten Kılınç, sosyal medya üzerinden başlattıkları çağrının karşılık bulduğunu söyledi. Kılınç, dağıtım süresince ortalama 2 bin ila 2 bin 500 öğrencinin gelmesini beklediklerini ifade etti. Ücretsiz dağıtım için döner dükkanının dışı sarı-lacivert balonlarla süslenirken, iş yerinin önüne 'Sayın Başkanım, sözümü tuttum' yazılı pankart asıldı. Etkinliğe katılan öğrenciler de ücretsiz döner ikramı için teşekkür etti.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Sadettin Saran
