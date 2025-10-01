HABER

Şafak vakti, termal kameralı uyuşturucu operasyonu: 124 gözaltı

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonun toplamında 124 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 10 Ağustos 2025 - 1 Eylül 2025 tarihleri arasında uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı. Bu tarihler arasında gözaltına alınan 86 şahıs tutuklanırken, delillendirme çalışmalarının ardından şafak vaktinde dosyanın final operasyonu gerçekleştirildi. Sabahın ilk ışıkları ile onlarca polis, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU: TOPLAM 124 GÖZALTI

Özel harekat polisleri ve narkotik köpeklerinin de destek verdiği operasyonda termal kameralı dronlar da kullanıldı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 11 kilo 178 gram esrar, 6 kilo 783 gram eroin, 163 gram kokain, 5 kilo 503 gram sentetik kannabinoid, 72 gram AM-2201, 340 adet extacy hap, 2 kilo 62 gram metamfetamin, 24 adet captagon hap, bin 127 adet sentetik ecza, 183 kök kenevir, 25 hassas terazi, 17 tabanca, bir adet tüfek, 45 adet fişek, 2 adet uyuşturucu madde içme aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 203 bin 225 TL, 150 ABD doları ve 11 bin 325 Euro para ele geçirildi. Final operasyonunda ise 38 kişi gözaltına alındı. Dosya kapsamında 124 kişi tutuklandı.

Bu sabah saatlerinde gözaltına alınan 38 kişinin emniyette sorgunu sürüyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

