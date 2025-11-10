Safi Arpaguş dönemindeki ilk 10 Kasım mesajı gündem oldu! Diyanet İşleri'nin Atatürk mesajı dikkat çekti

Mustafa Kemal Atatürk 87 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve büyük önderi için 10 Kasım'da yurdun birçok yerinde anma törenleri düzenleniyor, açıklamalar paylaşılıyor.

"CUMHURİYETİMİZİN BANİSİ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK"

Diyanet İşleri Başkanlığından bu yıl gelen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı dikkat çekti.

"BAŞKANLIĞIMIZ DEVLETİMİZİN BEKASI VE MİLLETİMİZİN HUZURU İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR"

Paylaşımda bir de Atatürk'ün anıldığı şu mesaj yer aldı:

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 87. yılında saygı ve minnetle yâd ediyoruz.

Bu vesileyle aziz milletimizin varoluş çabasını temsil eden ve dünyanın pek çok yerindeki mazlumlara ilham kaynağı olan milli mücadelemizin tüm kahramanlarına Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyoruz. Ecdadımızın büyük fedakârlıklarla bizlere emanet ettiği cennet vatanımızı ve değerlerimizi muhafaza ederek geleceğe taşımayı ihmal edilemez bir görev olarak görüyoruz. Bu anlayışla Başkanlığımız, medeniyet mirasımızı yarınlara taşımak adına devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için tüm mensuplarıyla çalışmaya devam etmektedir."

DİYANET'TE ARPAGUŞ DÖNEMİNDEKİ İLK 10 KASIM MESAJI

17 Eylül günü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığına İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş getirilmişti. Daha sonra ise Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığında da değişimler yaşanmıştı.

Arpaguş’un yakın çevresine projelerini anlatırken selefi Ali Erbaş hakkında konuşarak “Ali Erbaş’ın yaptıklarını yapmasam bana yeter. Her yerde görülmeye, her yere dua etmek için gitmeye gerek yok. Biraz öze dönülmesi gerek” dediği öne sürülmüştü.