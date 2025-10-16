HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Görevi devralırken Ali Erbaş'ın elini öpmüştü! Diyanet İşleri Başkanı Aparguş hakkında gündem yaratacak iddia: "Onun yaptıklarını yapmasam yeter"

Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un, koltuğu devraldığı Ali Erbaş hakkındaki sözleri gündem oldu. İddiaya göre Arpaguş “Ali Erbaş’ın yaptıklarını yapmasam bana yeter" diyerek farklı bir dönemin sinyallerini verdi. Yeni dönemdeki makam aracı, koruma sayısı gibi detaylar da dikkat çekti.

Görevi devralırken Ali Erbaş'ın elini öpmüştü! Diyanet İşleri Başkanı Aparguş hakkında gündem yaratacak iddia: "Onun yaptıklarını yapmasam yeter"

17 Eylül günü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığına İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Arpaguş getirilmişti. Daha sonra ise Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığında da değişimler yaşandı. Arpaguş'un ilk adımları dikkat çekerken önceli Ali Erbaş hakkında söylediği iddia edilenler dikkat çekti.

Görevi devralırken Ali Erbaş ın elini öpmüştü! Diyanet İşleri Başkanı Aparguş hakkında gündem yaratacak iddia: "Onun yaptıklarını yapmasam yeter" 1

KORUMA SAYISI VE MAKAM ARACI AZALDI

Makam aracı sayısını düşüren Arpaguş koruma sayısını da 6’dan 2’ye ikiye indirdi. Sözcü'de yer alan habere göre; Erbaş 8 yıl boyunca 140 kez yurt dışına gitti 45 ülke dolaştı. Dünyanın etrafında 13 tur attı. Safi Arpaguş’un ise zorunlu haller dışında yurt dışı seyahat yapmayacağı bildirildi.

Görevi devralırken Ali Erbaş ın elini öpmüştü! Diyanet İşleri Başkanı Aparguş hakkında gündem yaratacak iddia: "Onun yaptıklarını yapmasam yeter" 2

'CÜBBE' DETAYI

Arpaguş öğle yemeklerini de personel yemekhanesinde yiyor. Erbaş 8 yıl boyunca başkanlık yemekhanesine çok nadir geldi. Erbaş, İran kültürüne ait hakim yaka kravatsız gömlek tercih ediyordu. Yeni başkan yakalı gömlek giyiyor ve kravat takıyor.

Erbaş makam odasında bile ziyaretçilerini cübbe ile karşılıyordu ve her yere cübbe ile gidiyordu. Yeni başkan resmi programlar dışında cübbe giymiyor.

Görevi devralırken Ali Erbaş ın elini öpmüştü! Diyanet İşleri Başkanı Aparguş hakkında gündem yaratacak iddia: "Onun yaptıklarını yapmasam yeter" 3

EŞİ ŞOFÖR, ARABA VE KORUMA İSTEMEDİ

Eski başkanın eşi Seher Erbaş'ın kurumda “Hanımefendi” olarak adlandırıldığı öne sürülüyordu. Ayrıca kendisine şoför, makam aracı ve koruma tahsis edildi. Yeni başkanın eşi Hatice Arpaguş Marmara İlahiyat Fakültesi’nde profesör. Kuruma devir teslim hariç gelmedi; şoför, araba ve koruma da istemedi.

Arpaguş’un yakın çevresine projelerini anlatırken, “Ali Erbaş’ın yaptıklarını yapmasam bana yeter. Her yerde görülmeye, her yere dua etmek için gitmeye gerek yok. Biraz öze dönülmesi gerek” dediği öğrenildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
14 yıl kesinleşmiş cezası olan kadın polisten kaçamadı14 yıl kesinleşmiş cezası olan kadın polisten kaçamadı
Belediye başkanına mermili tehditBelediye başkanına mermili tehdit

Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanlığı Ali Erbaş Safi Arpaguş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.