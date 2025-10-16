Görevi devralırken Ali Erbaş'ın elini öpmüştü! Diyanet İşleri Başkanı Aparguş hakkında gündem yaratacak iddia: "Onun yaptıklarını yapmasam yeter"

17 Eylül günü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığına İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Arpaguş getirilmişti. Daha sonra ise Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığında da değişimler yaşandı. Arpaguş'un ilk adımları dikkat çekerken önceli Ali Erbaş hakkında söylediği iddia edilenler dikkat çekti.

KORUMA SAYISI VE MAKAM ARACI AZALDI

Makam aracı sayısını düşüren Arpaguş koruma sayısını da 6’dan 2’ye ikiye indirdi. Sözcü'de yer alan habere göre; Erbaş 8 yıl boyunca 140 kez yurt dışına gitti 45 ülke dolaştı. Dünyanın etrafında 13 tur attı. Safi Arpaguş’un ise zorunlu haller dışında yurt dışı seyahat yapmayacağı bildirildi.

'CÜBBE' DETAYI

Arpaguş öğle yemeklerini de personel yemekhanesinde yiyor. Erbaş 8 yıl boyunca başkanlık yemekhanesine çok nadir geldi. Erbaş, İran kültürüne ait hakim yaka kravatsız gömlek tercih ediyordu. Yeni başkan yakalı gömlek giyiyor ve kravat takıyor.

Erbaş makam odasında bile ziyaretçilerini cübbe ile karşılıyordu ve her yere cübbe ile gidiyordu. Yeni başkan resmi programlar dışında cübbe giymiyor.

EŞİ ŞOFÖR, ARABA VE KORUMA İSTEMEDİ

Eski başkanın eşi Seher Erbaş'ın kurumda “Hanımefendi” olarak adlandırıldığı öne sürülüyordu. Ayrıca kendisine şoför, makam aracı ve koruma tahsis edildi. Yeni başkanın eşi Hatice Arpaguş Marmara İlahiyat Fakültesi’nde profesör. Kuruma devir teslim hariç gelmedi; şoför, araba ve koruma da istemedi.

Arpaguş’un yakın çevresine projelerini anlatırken, “Ali Erbaş’ın yaptıklarını yapmasam bana yeter. Her yerde görülmeye, her yere dua etmek için gitmeye gerek yok. Biraz öze dönülmesi gerek” dediği öğrenildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır