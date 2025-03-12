Safra kesesi olmayan oruç tutabilir mi? Safra kesesinin olmaması oruca engel mi?

Ramazan ayında oruç tutmak için insanın sağlığının bu duruma elverişli olması son derece önemli bir konudur. Çeşitli hastalığı olanlar, yaşı çok geçkin olanlar veya açlık, susuzluk gibi durumlara karşı dayanıksız olan kişilerin tutması uygun değildir. Bu noktada safra kesesi problemi olan insanların aklına “safra kesesi olmayanlar oruç tutabilir mi?” sorusu gelebilmektedir. Bu durumda bir hastalığı işaret ettiğinden dikkatli olmakta fayda vardır.

Safra kesesi olmayan oruç tutabilir mi?

İnsan vücudunda yaşamsal yönden büyük önem taşıyan çeşitli organlar vardır. Bu organlardan biri safra kesesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Karaciğer organının hemen alt bölümünde yer alan bu organ hassas bir yapıya sahip olduğundan herhangi bir rahatsızlık karşısında kişilere ciddi sıkıntılar verebilmektedir. Şeker hastalığı, karaciğer hastalığı, kilo problemi veya yaşlı olan insanlarda safra kesesi ile alakalı hastalıklara daha fazla rastlanılabilmektedir.

Safra kesesi bazı durumlarda cerrahi işlem uygulanarak alınabilen bir organdır. Böyle bir cerrahi işlemden sonra kişiler yaşamlarına kaldığı yerden devam edebilmektedir.

Safra kesesi alınmış olan insanlar ramazan ayında oruç tutmak isteyebilir. Safra kesesiyle alakalı sorunu olan bireyler bu kesecikleri aldırdıktan sonra sağlıkları elverirse oruç ibadetini gerçekleştirebilir.

Safra kesesinin olmaması oruca engel mi?

Safra kesesi organı insan vücudunun en önemli organlarından biridir. Karaciğer organında yemek yenildikten sonra safra üretilmekte ve bu safralar ince bağırsağa doğru gitmektedir. Safraların ince bağırsağa doğru gitme işlevi, safra kesesi tarafından yapılmaktadır. Bu küçük keseciklerde birçok farklı sebepten ötürü hastalıklar gelişebilir ve bu durum kesenin ameliyatla alınmasını gerektirebilir.

Safra kesesi alındığında mide ile alakalı görülen çeşitli problemler ortadan kalkmış olur. Ramazan ayında safra kesesi olmayan kişiler oruç tutmaya niyet edebilir.

Bu noktada safra kesesi olmayan oruç tutabilir mi diyanet konusu karşımıza çıkabilir. Safra kesesi olmayan insanlar oruç tutabilme şansına sahiptir. Ancak bunun için öncesinde doktor onayı alınması gerekmektedir. Doktorlar bu konuda çeşitli tahliller yapıp, sağlık koşullarının elverişli olduğunu tespit ederse, kişi safra kesesi olmadan da oruç ibadetini yerine getirebilir.