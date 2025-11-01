Safranbolu'da Anadoludakiler etkinliği! Safranın hasadında 'İmece Ağı' renkli görüntüler oluşturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesindeki Anadoludakiler Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altındaki Kalkınma Ajansı Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda bu hafta Batı Karadeniz’in tarih kokan noktalarından Safranbolu’da gerçekleşti. 6 asırlık mucize bitki Safran’ın tanıtımı için İmece Ağı eliyle renkli etkinlikler gerçekleştirildi. Gün boyu süren programı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Çalışkan koordine etti. İmece Ağı’nda sanatçılar Gökberk Demirci, Erdem Ergüney, Gülçin Hatıhan, Sanem Yeles ve çok sayıda gönüllü de yer aldı.

6 ASRI AŞAN MUCİZE: SAFRAN

Anadoludakiler Projesi kapsamında gerçekleşen programda ünlü isimler ve katılımcılar İmece Ağı yöntemiyle Safran hasadı gerçekleştirdi. Daha sonra hasadı gerçekleştirilen Safran’ın ayıklanması aşamasına geçildi. Katılımcılar burada da hünerlerini sergiledi.

ÖZEL EĞİTİMLİ ÇOCUKLAR ETKİNLİĞE RENK KATTI

Etkinlikte özel eğitimli çocuklar da unutulmadı. Ünlü isimlerden Sanem Yeles, özel eğitimli çocuklarla Safran bitkisinin boyamasını gerçekleştirdi.

SAFRANLI PEPEÇURA VE ZERDE YARIŞMASI

Safran’ın yemeklere ve tatlılara kattığı eşsiz lezzet hakkında şefler tarafından bilgi verildikten sonra katılımcılara Rize’nin meşhur tatlısı Pepeçura ve Karabük’ün meşhur tatlısı Zerde Safran eklenerek yaptırıldı. Etkinlikte ünlü oyuncu Erdem Ergüney de yarıştı. Yine İmece Ağı ile yapılan Safranlı Muhlama da vatandaşlara ikram edildi.

ÇALIŞKAN: İMECE AĞI ELİYLE PROJEMİZİN İLKİNİ SAFRANBOLU’DA GERÇEKLEŞTİRDİK

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Çalışkan, Anadoludakiler projesinin Safranbolu’ya değer kattığını belirterek, mucize bitki Safran’ın ülke genelinde tanıtımını hedeflediklerini ifade etti.

Çalışkan, “Türkiye genelinde toprağın bereketinden, mutfağın birikiminden, usta ellerin becerisinden kaynaklanan 3 farklı konseptte ürünlerimizi sergiliyoruz. Türkiye genelinde bunun tespitleri yapıldı. Artık bunun biraz daha satışa, pazarlamaya dönmesi için bir çalışma yürütülüyor. Bunun bir bileşeni olarak da İmece Ağı ismiyle etkinlik dizisi gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştı. Biz de bunun ilkine Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı olarak ev sahipliği yapıyoruz. 45-50 dönümlük alanda hem Safran bitkisinin hem lavanta bitkisinin yetiştirilmesini sağlayacak alan oluşturduk. Safran bitkisi köklü bir bitki, soğanlı bir bitki dolayısıyla hem ekimini hem hasadını insanların görmesini istedik. Bu alan da imece usulüyle ortaya çıkmış bir alan.” dedi.

“150 ADET SAFRAN BİTKİSİNDEN YALNIZCA 1 GRAM SAFRAN ÇIKIYOR”

45-50 farklı hissedarı olan bir araziyi imece usulüyle birleştirerek yeni bir alan üretmiş olduklarının altını çizen Çalışkan, “Safran sadece gastronomi ve gıdada değil kozmetik alanında da kullanılıyor. İnsanların bunu deneyimlemesini istedik. Safran bitkisinin 150 tanesi bir araya gelince ancak 1 gram ortaya çıkıyor. Gramı da 600 TL civarında satılıyor. Bu emeğin karşılığını üreticilerimiz ve satıcılarımız yeniden kazansın diye yürüttüğümüz bir proje. Sayın Emine Erdoğan hanımefendi başta olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mıza, Kalkınma Ajansı Genel Müdürlüğü’müze katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu etkinliğin duyulması ile daha fazla insanın buraya gelerek ziyaret etmesini ve bir ekoturizm oluşmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

OYUNCU GÖKBERK DEMİRCİ: İNANILMAZ BİR DENEYİMDİ, ANADOLUDAKİLER PROJESİ İYİ Kİ HAYATIMIZDA

Safranbolu’ya gelerek İmece Ağı’na katılan isimlerden olan sevilen oyuncu Gökberk Demirci, “Toprağa dokunmayı, uğraşmayı seven bir adamım. Bugün de Safran hasadına katıldım. İmece Ağı, bize yeniden yardımlaşarak üretmeyi gösterdi. Her anlamda inanılmaz bir deneyimdi. Anadoludakiler Projesi iyi ki hayatımızda dedim. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

ERDEM ERGÜNEY: PAHABİÇİLEMEZ BİR ANI OLDU

İmece Ağı’na katılan ünlü oyuncu Erdem Ergüney de, renkli bir gün geçirdiğini belirterek, “Safran hasadına indik, yemek yarışmasına katıldık. Safran bitkisinin mucize özelliklerinin yanı sıra ne kadar zahmetli bir süreçten geçtiğini gördüm. İmece Ağı, böyle zorlu üretimlerde gerçekten önemli. Pahabiçilemez bir anıydı. Anadoludakiler projesini hayata geçiren, ülkemizin nadide ürünlerinin tanıtımında katkısı olan herkese yürekten teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

ANADOLUDAKİLER PROJESİ

Anadoludakiler projesi Emine Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda İmece Ağı eliyle yürütülen, Anadolu’nun ürünlerini, yeteneklerini tanıtmayı amaçlayan bir proje olarak öne çıkıyor. Projenin İmece Ağı ile ilk etkinliği Kalkınma Ajansı Genel Müdürlüğü çatısı altındaki Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Safranbolu’da gerçekleşti. Ünlülerin, alanında uzman isimlerin ve vatandaşların katılımıyla türlü etkinliklere sahne olan Anadoludakiler, İmece Ağı eliyle yurdun dört bir yanında etkinliklerle kentlerin gelişimine katkı sunmaya devam edecek.