Sagalassos Antik Kenti ışıklarıyla gece müzeciliğine hazırlanıyor

Burdur’un Ağlasun ilçesindeki bulunan "aşkların ve imparatorların şehri" olarak anılan ve gece müzeciliğine hazırlanan Sagalassos Antik Kenti ışıklandırılma işlemleri sona gelinmesinin ardından havadan dron ile görüntülendi.

Ağlasun ilçesinde kurulan ve ilk yerleşim izleri günümüzden 12 bin yıl öncesine kadar uzanan antik kenti ziyaret edenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Gündüzleri ziyaretin ardından artık ziyaretçiler antik kenti gece de ziyaret edebilecek. Bu çerçevede yürütülen çalışmalarda antik kentin ışıklandırılma işlemlerinde sona gelindi.

Gece müzeciliğine hazırlanan antik kent dron ile havadan görüntülendi. Antik kentte bu yıl tamamlanacak aydınlatma projesiyle 2026 yılı yaz sezonundaki ’Gece müzeciliği’ ile ziyaretçi sayının artması hedefleniyor.

Geçen yıl 114 bin kişinin gezdiği Sagalassos Antik Kenti’nin bu yıl 21 Ekim itibarıyla ziyaretçi sayısı 117 bin 903 oldu. Haftanın her günü ziyarete açık olan Sagalassos Antik Kenti’ne girişi ücreti 170 TL olduğu ve Müze Kartının ise geçerli olduğu öğrenildi.

