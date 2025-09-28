Sagalassos'taki bulgular, 1800 yıl önce de dernek çalışması yapıldığını ortaya koydu

Burdur'un Ağlasun ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sagalassos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor.

Arkeologların 8 hektarlık alanda yürüttüğü jeofizik tarama sonucu toprak altında çeşitli mesleklerin yapıldığı 80'e yakın atölye bulundu.

Atölyelerin hemen yanında bir kısmına ulaşılan yapının ise o dönemde çömlekçiler, tekstilciler, bakırcılar gibi meslek dernekleri ile dini amaçlı derneklere tahsis edildiği değerlendiriliyor.

YEMEK KALINTILARI VE DÖNEME ÖZGÜ EŞYALAR BULUNDU

MS 3. yüzyıla ait olduğu düşünülen bu "dernek binası"nda süren kazılarda o yıllara ait yemek kalıntıları ve döneme özgü eşyalar gün ışığına çıkarıldı. Bu durum derneklerin toplantı, yemek, düğün gibi çeşitli etkinliklerinin bu binada yapıldığının göstergesi olarak niteleniyor.

Binanın kazılarında bulunan saç tokaları ise verilen yemeklere kadınların da katıldığını gösteriyor.

Çömlek atölyelerinde aile boyu çalışıldığını ortaya koyan bilim insanları, "dernek binası"nda aynı zamanda ticari anlaşmaların da yapıldığını öngörüyor.

"ROMA DÜNYASI İÇİN TEK ÖRNEK"

KU Leuven Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Jeroen Poblome, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sagalassos'ta bir yazıt olduğunu ve bu yazıtta bir tekstil derneğinden bahsedildiğini söyledi.

Tekstil endüstrisinin yanı sıra antik kentte büyük oranda çömlek atölyelerinin olduğunu belirten Poblome, "Yazıtlardan biliyoruz ki tekstil endüstrimiz var ama daha büyük bir endüstri çömlekçilikti. Sagalassos'ta bulduğumuz bir yazıtta tekstil derneğinden bahsedildiğini gördük. Antik kentte büyük oranda çömlekçilik yapılıyordu. Onların da dernekleştiğini biliyoruz. Bunun da yazıtını buluncaya kadar kazılara devam edeceğiz." dedi.

Antik kentte bulunan tiyatronun arkasında büyük bir "çömlekçiler mahallesi" olduğunu ve orada araştırmalara başladıklarını ifade eden Poblome, şöyle konuştu:

"Bu kompleks içinde bir bina çıktı, dikkati çekti. Büyük bir bina, atölye değil, fırınlar yok. Çok ince kazılar yaptık. Duvar yanında çöplükler bulundu. Bu çöplük ne yediklerini gösteriyor. Yani pahalı yemekler değildi, inek paçaları, domuz kulakları gibi düşünebilirsiniz. Binanın kendisini kazdık ve bina içinde bir dernek büyük bir parti yapmış. Her şeyi bırakmışlar, bütün yemekler, bütün buluntular her şey bulundu. Binlerce seramik parça var. Bunları yavaş yavaş birleştiriyoruz. Yemek parçalarına bakıyoruz. Roma dünyası için bildiğim kadarıyla tek örnek."

"BİR PARTİ VARSA BÜTÜN AİLE GELİYORDU"

Bu "dernek binası"nda bir yemek organizasyonu yapıldığını anlatan Poblome, "Bazı detaylar önemli mesela kemik toka objelerden öğrendik ki kadınlar da katılıyordu. Çömlekçiler ve diğer atölyeler aile olarak bu işi yürüttü. Bir parti varsa bütün aile geliyordu. Sagalassos'ta bugünler bence önemli günlerdi. Biraz düğün salonu gibi. Çöplüklerden belli olduğu üzere çok kullanıldı. Çok fazla çöplük bulduk, bu devamlı kullanıldığını gösteriyor. Beraber olmak her zaman önemlidir ama Antik Çağ'da bunun yaşanmasına tipik bir örnek." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır