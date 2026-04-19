Sağanak Batman ve Mardin'i vurdu! Caddeler dereye döndü: Vatandaşlar mahsur kaldı

Güneydoğu Anadolu bölgesi sağanak yağışların etkisi altında kaldı. Özellikle Batman ve Mardin'de yoğun yağışlar sonrası caddeler göle dönerken, ev ve iş yerlerini su bastı. Mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı. Batman'da AVM'nin girişindeki çatı çöktü, herhangi bir yaralanma olmadı.

SAĞANAK YAĞIŞAR BATMAN VE MARDİN'İ VURDU: VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

Batman’da etkili olan şiddetli sağanak sonrası bazı bölgelerde sel meydana gelirken, bir alışveriş merkezinin giriş kısmındaki tavan da çöktü.

Batman’da şiddetli sağanak hem kırsal bölgelerde hem de kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Yenipınar ve Binatlı köylerinde yağmur sonrası köylerin içinden geçen derelerin taşması ile su baskınları yaşandı.

AVM'NİN GİRİŞ KISMININ TAVANI ÇÖKTÜ

Kent merkezinde ise şiddetli yağışın etkisiyle bir alışveriş merkezinin giriş kısmındaki tavan çöktü. Olayda yaralanan olmazken, kısa süreli panik yaşandı. Bazı yollarda ise sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni yağışlar ve barajdan su salınması konusunda vatandaşlar uyarılarak, dikkatli olmaları istendi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batman'ın da aralarında olduğu 12 il için sarı kod uyarısında bulundu.

MARDİN'DE SAĞANAK; EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI

Mardin'in Midyat ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde, ev ve iş yerlerini su bastı. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Midyat ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Bağlar, Ulucami, Yunus Emre ile Yeni Mahalle’de caddelerde su taşkınları yaşandı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar ise yolda kaldı.

Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, Midyat Belediyesi ve itfaiye ekipleri tarafından güvenli alanlara tahliye edildi. Ekipler ev, iş yeri ve caddelerde biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı. Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri de iş makineleriyle çalışmalara destek verdi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır