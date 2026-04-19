HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sağanak Batman ve Mardin'i vurdu! Caddeler dereye döndü: Vatandaşlar mahsur kaldı

Sağanak yağmurlar Batman ve Mardin'de hayatı olumsuz etkiledi. İki kentte caddeler dereye döndü, mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı. Batman'da AVM girişinin tavanı çöktü, büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Mardin'de ise ev ve iş yerlerini su bastı.

Güneydoğu Anadolu bölgesi sağanak yağışların etkisi altında kaldı. Özellikle Batman ve Mardin'de yoğun yağışlar sonrası caddeler göle dönerken, ev ve iş yerlerini su bastı. Mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı. Batman'da AVM'nin girişindeki çatı çöktü, herhangi bir yaralanma olmadı.

SAĞANAK YAĞIŞAR BATMAN VE MARDİN'İ VURDU: VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

Batman’da etkili olan şiddetli sağanak sonrası bazı bölgelerde sel meydana gelirken, bir alışveriş merkezinin giriş kısmındaki tavan da çöktü.
Batman’da şiddetli sağanak hem kırsal bölgelerde hem de kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Yenipınar ve Binatlı köylerinde yağmur sonrası köylerin içinden geçen derelerin taşması ile su baskınları yaşandı.

AVM'NİN GİRİŞ KISMININ TAVANI ÇÖKTÜ

Kent merkezinde ise şiddetli yağışın etkisiyle bir alışveriş merkezinin giriş kısmındaki tavan çöktü. Olayda yaralanan olmazken, kısa süreli panik yaşandı. Bazı yollarda ise sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni yağışlar ve barajdan su salınması konusunda vatandaşlar uyarılarak, dikkatli olmaları istendi.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batman'ın da aralarında olduğu 12 il için sarı kod uyarısında bulundu.

MARDİN'DE SAĞANAK; EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI

Mardin'in Midyat ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde, ev ve iş yerlerini su bastı. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Midyat ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Bağlar, Ulucami, Yunus Emre ile Yeni Mahalle’de caddelerde su taşkınları yaşandı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar ise yolda kaldı.

Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, Midyat Belediyesi ve itfaiye ekipleri tarafından güvenli alanlara tahliye edildi. Ekipler ev, iş yeri ve caddelerde biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı. Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri de iş makineleriyle çalışmalara destek verdi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Mardin Batman sağanak yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.