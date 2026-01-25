Sağanak sonrası temizlik! Yeni uyarı: 'Gerekmedikçe evden çıkmayın'

Merkez Mahallesi 145 sokak, Kiriş Mahallesi Adile Naşit Caddesi ve Kemer’in diğer bölgelerinde temizlik ve yıkama çalışmalarına başlayan belediye ekipleri, bir yandan mazgalların temizliğini aksatmadan yaparken diğer yandan da su basan evlerde temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Öte yandan belediye ekiplerinin, yarın için yapılan sağanak yağmur uyarısı öncesinde tedbirlerini almaya devam ettiği belirtilirken, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları gerektiği bildirildi.

BAŞKAN ÇALIŞMALARI DENETLEDİ

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da, sağanak yağmurun ardından Kemer Belediyesi ekiplerinin sahada yaptığı çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Topaloğlu, "Kemer’de yaşanan sağanak yağmur nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımızın imdadına koşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Su basan ev, işyeri ve bazı otellerdeki suyun tahliyesini hızlı bir şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Yarın da şiddetli sağanak uyarısı var. Gerekmedikçe vatandaşlarımızın sokağa çıkmamalarını istiyoruz. Belediye ekiplerimiz gece gündüz sahada çalışıyor" dedi.