Sağanak ve deprem sonrası metruk binanın bir kısmı yıkıldı

Adana’da uzun süredir kullanılmadığı öğrenilen 3 katlı metruk binanın bir kısmı, etkili olan sağanak yağış ve sabaha karşı meydana gelen deprem sonrası yıkıldı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesi’nde, uzun süredir kullanılmayan 3 katlı metruk binanın bir kısmı, gece boyunca etkili olan kuvvetli sağanağın ardından sabaha karşı Saimbeyli ilçesi merkezli meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin de etkisiyle öğle saatlerinde yıkıldı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. O sırada sokaktan kimsenin geçemmesi muhtemel bir facianın önüne geçti. Gürültü üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, enkaz alanında inceleme başlattı. İş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Mahalle sakinlerinden Resul Ekrem Pamuk, binanın büyük bir gürültüyle yıkıldığını belirterek, "Saat 13.00’ten sonra büyük bir ses duyduk. Biz önce deprem oluyor sandık ancak aramızdaki metruk bina yıkılmış. Yaklaşık bir haftadır yağmur yağıyor. Sabah da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Binanın yıkılmasında bunların da etkisi olduğunu düşünüyoruz. Sesi duyunca çok korktuk. Allah’tan kimseye bir şey olmadı" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

