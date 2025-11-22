HABER

Sağanak yağış geri geliyor! Meteoroloji uzmanı uyardı: ‘6 derece birden soğuyacak’

Meteoroloji’den hava durumu ile ilgili son tahminler paylaşıldı. Sağanak yağış nihayet geri dönüyor. Prof. Dr. Orhan Şen hava sıcaklıklarının 6 derece birden soğuyacağını duyururken yağmur için de yeni haberler geldi. Bugünden itibaren batıda sağanak başlıyor. Sağanak yağışlar haftaya Çarşamba gününe kadar etkisini gösterecek. İşte gün gün sağanak beklenen iller…

Taner Şahin

Hava durumu ile ilgili son uyarılar geldi. Yurt genelinde hava sıcaklıkları gün içinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olsa da bugün batıda, yarından itibaren ise yurdun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre bugün yurt genelinde İzmir, Aydın, Muğla ve Edirne'de aralıklarla sağanak yağış görülecek. Bu 4 il dışında yurt genelinde hava açık olacak. Yarından itibaren ise batı illerinden başlayacak yağışlar tüm yurda yayılacak.

Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Ancak özellikle Doğu Anadolu illeri gece saatlerinde sıfırın altına düşecek.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile İç ve doğu kesimlerde sis bekleniyor.

HAVALAR 6 DERECE BİRDEN SOĞUYACAK

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından sıcaklıkların 6 derece düşeceğini ve kar tahminini açıkladı. Şen yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Hafta sonu güneşli ve nispeten sıcak hava var ülkede. Ortalamanın 5-6 derece üzerinde. Yürüyüş için mükemmel hava değerlendirin. İstanbul 21 derece, Antalya 28 derece. Pazartesiden itibaren 5-6 derece soğuyor. İstanbul 16 dereceye iner. Yağış da geliyor. Önümüzdeki hafta sonu soğuma biraz daha devam ederek. Uludağ'a kar bırakabilir." dedi.

PAZARTESİ GÜNÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

“Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Düzce, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur, Antalya, Bartın, Zonguldak, Bolu, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Konya, Karabük, Ankara, Kırklareli, Kastamonu, Sinop ve Çankırı.”

SALI GÜNÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

“Sinop, Samsun, Sivas, Amasya, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Yozgat, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Adana, Hatay, Mersin, Karaman, Aksaray ve Niğde”

HAFTA SONU BU BÖLGELERE DİKKAT!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, AA muhabirine, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Budak, hafta sonu yağışın iç ve doğu bölgelerde etkili olacağını, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri ve Doğu Akdeniz'de sağanak görüleceğini bildirdi.

KAR YAĞIŞI DA GÖRÜLECEK

Hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısı ve güneyi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda da yağışların yerel olarak etkili olacağını belirten Budak, yağışların etkili olduğu bölgelerin yüksek kesimlerinde yer yer kar görüleceğini de söyledi.

Budak, hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların, gelecek hafta başından itibaren kademeli olarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağını kaydetti.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE HAVA DURUMU

İstanbul'da gelecek üç gün boyunca yağış beklenmediğini bildiren Budak, hafta sonu gündüz sıcaklıklarının 16 ila 17 derece, gece sıcaklıklarının 10 derece civarında seyredeceğini belirtti.

Ankara'da hafta sonu yağış görülmeyeceğini bildiren Budak, sıcaklıkların 12 ila 13 derece civarında olacağını aktardı.

Budak, İzmir'de de yağış beklenmediğini, sıcaklıkların 22 ila 23 derecelerde seyredeceğini kaydetti.

