Sağanak yağış radara yansıdı! İstanbul'un üzerini kapladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hava durumu tahminlerine göre aşırı sıcaklıklar yerini sağanak yağışlara bıraktı. Yapılan hava durumu tahminlerine göre İstanbul ve Ankara dahil 43 ilde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

Meteoroloji'nin uyarlarının ardından yağmur bulutları radara yansıdı. Hava Forum'un X hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul radarından alınan son verilere göre yerel minik ama sert yağış kütleleri oluşuyor. Bulunduğunuz yerde aniden gök gürültülü sağanak yağmur yağabilir. Mini şemsiyeleriniz hazırda bulunsun. Şu an Anadolu yakası hareketlendi. " ifadelerine yer verildi.

Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay kıyıları, Sinop, Bolu, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin ise parçalı yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin tahmin ediliyor.