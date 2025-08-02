HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sağanak yağış radara yansıdı! İstanbul'un üzerini kapladı

Meteoroloji'den açıklanan hava durumu tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının yağışla birlikte güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalması ve mevsim normalleri civarına düşmesi, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Öte yandan İstanbul ve Ankara dahil 43 ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yapılan yağış uyarılarının ardından ardından yağmur bulutları hava radarına yansıdı.

Sağanak yağış radara yansıdı! İstanbul'un üzerini kapladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hava durumu tahminlerine göre aşırı sıcaklıklar yerini sağanak yağışlara bıraktı. Yapılan hava durumu tahminlerine göre İstanbul ve Ankara dahil 43 ilde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

Meteoroloji'nin uyarlarının ardından yağmur bulutları radara yansıdı. Hava Forum'un X hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul radarından alınan son verilere göre yerel minik ama sert yağış kütleleri oluşuyor. Bulunduğunuz yerde aniden gök gürültülü sağanak yağmur yağabilir. Mini şemsiyeleriniz hazırda bulunsun. Şu an Anadolu yakası hareketlendi. " ifadelerine yer verildi.

Sağanak yağış radara yansıdı! İstanbul un üzerini kapladı 1

Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay kıyıları, Sinop, Bolu, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin ise parçalı yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin tahmin ediliyor.

Sağanak yağış radara yansıdı! İstanbul un üzerini kapladı 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hafta sonu planınız varsa dikkat! Meteoroloji il il uyardı... Hafta sonu planınız varsa dikkat! Meteoroloji il il uyardı...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yangın şehidinin diploması ailesine verildiYangın şehidinin diploması ailesine verildi
Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye'nin Hamas'ın silahsızlandırılmasını istediği iddiasına yalanlama!Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye'nin Hamas'ın silahsızlandırılmasını istediği iddiasına yalanlama!
Anahtar Kelimeler:
hava durumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kamu işçisinin zam pazarlığında anlaşma sağlandı

Kamu işçisinin zam pazarlığında anlaşma sağlandı

İmamoğlu'nun adaylığı için olay iddia: Akşener'le anlaşmışlardı!

İmamoğlu'nun adaylığı için olay iddia: Akşener'le anlaşmışlardı!

Kayalıklardaki çiftin uygunsuz görüntüleri! Kamera kayıttaydı...

Kayalıklardaki çiftin uygunsuz görüntüleri! Kamera kayıttaydı...

İzmir'de kan donduran cinayet! Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu; Katil en yakınları çıktı

İzmir'de kan donduran cinayet! Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu; Katil en yakınları çıktı

"Kocama alerjim var" deyip açık açık sordu! O detaya anlam veremedi

"Kocama alerjim var" deyip açık açık sordu! O detaya anlam veremedi

Küfürler savurup, kadınların üzerine yürüdü

Küfürler savurup, kadınların üzerine yürüdü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.