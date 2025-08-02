Sağanak yağış radara yansıdı! İstanbul'un üzerini kapladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hava durumu tahminlerine göre aşırı sıcaklıklar yerini sağanak yağışlara bıraktı. Yapılan hava durumu tahminlerine göre İstanbul ve Ankara dahil 43 ilde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji'nin uyarlarının ardından yağmur bulutları radara yansıdı. Hava Forum'un X hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul radarından alınan son verilere göre yerel minik ama sert yağış kütleleri oluşuyor. Bulunduğunuz yerde aniden gök gürültülü sağanak yağmur yağabilir. Mini şemsiyeleriniz hazırda bulunsun. Şu an Anadolu yakası hareketlendi. " ifadelerine yer verildi.
Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay kıyıları, Sinop, Bolu, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin ise parçalı yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin tahmin ediliyor.
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