HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sağanak yağış Sarıgöl’de metruk bir binayı yıktı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle metruk bir bina yıkıldı. Olay sırasında binanın önünde park halinde bulunan bir otomobil büyük hasar görürken, belediye ve zabıta ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edilerek güvenlik önlemleri aldı.

Sağanak yağış Sarıgöl’de metruk bir binayı yıktı

Edinilen bilgiye göre, Sarıgöl’de etkisini artıran yağış sonrası uzun süredir kullanılmayan metruk bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Büyük bir gürültüyle yıkılan bina çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Olay anında binanın önünde park halinde bulunan bir otomobil ise yıkılan molozların altında kalarak ağır hasar aldı.
İhbar üzerine olay yerine Sarıgöl Belediyesi ekipleri ile zabıta sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik şeridi oluşturarak vatandaşların bölgeye yaklaşmasını engelledi. Yıkıntı alanında inceleme yapılırken, muhtemel risklere karşı çevrede ek tedbirler alındı.
Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili belediye ekiplerinin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Yetkililer, özellikle metruk binaların oluşturduğu tehlikeye dikkat çekerek vatandaşları riskli yapılar konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Sağanak yağış Sarıgöl’de metruk bir binayı yıktı 1

Sağanak yağış Sarıgöl’de metruk bir binayı yıktı 2

Sağanak yağış Sarıgöl’de metruk bir binayı yıktı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MSB’den Kars Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan Kış Tatbikatı paylaşımıMSB’den Kars Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan Kış Tatbikatı paylaşımı
Ordu’da 2 bin 100 rakımlı obada evin üzerine çığ düştüOrdu’da 2 bin 100 rakımlı obada evin üzerine çığ düştü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti

İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.