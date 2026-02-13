Sağanak yağış Sarıgöl’de metruk bir binayı yıktı

Edinilen bilgiye göre, Sarıgöl’de etkisini artıran yağış sonrası uzun süredir kullanılmayan metruk bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Büyük bir gürültüyle yıkılan bina çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Olay anında binanın önünde park halinde bulunan bir otomobil ise yıkılan molozların altında kalarak ağır hasar aldı.

İhbar üzerine olay yerine Sarıgöl Belediyesi ekipleri ile zabıta sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik şeridi oluşturarak vatandaşların bölgeye yaklaşmasını engelledi. Yıkıntı alanında inceleme yapılırken, muhtemel risklere karşı çevrede ek tedbirler alındı.

Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili belediye ekiplerinin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Yetkililer, özellikle metruk binaların oluşturduğu tehlikeye dikkat çekerek vatandaşları riskli yapılar konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır