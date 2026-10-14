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Sağanak yağışa karşı Menteşe’de kesintisiz mesai

Menteşe Belediyesi ekipleri, etkili olan sağanak yağışın olumsuz etkilerine karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Gece saatlerinden itibaren sahada görev yapan 30 personel, iş makineleriyle birlikte su baskını, sel ve taşkınlara karşı müdahale ve önleyici çalışmalar yürütüyor.

Sağanak yağışa karşı Menteşe’de kesintisiz mesai

Menteşe Belediyesi ekipleri, etkili olan sağanak yağışın olumsuz etkilerine karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gece saatlerinden itibaren sahada görev yapan 30 personel, iş makineleriyle birlikte su baskını, sel ve taşkınlara karşı müdahale ve önleyici çalışmalar yürütüyor. Ekipler, yağış süresince mazgal temizliği yaparken yağış nedeniyle çökmelerin meydana geldiği bölgelerde dolgu çalışmaları gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri, ilçede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sahadaki çalışmalarına devam ediyor. Olumsuzluklara ilişkin ihbarda bulunmak isteyen vatandaşlar, Menteşe Belediyesi Çağrı Merkezi’nin 0 252 214 48 80 numaralı telefonundan yetkililere ulaşabilir.

Sağanak yağışa karşı Menteşe’de kesintisiz mesai 1

Sağanak yağışa karşı Menteşe’de kesintisiz mesai 2

Sağanak yağışa karşı Menteşe’de kesintisiz mesai 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Menteşe
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