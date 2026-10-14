Sivas’ın son Kore Gazisi 94 yaşında hayatını kaybetti

Sivas’ın son Kore Gazisi Kahraman Ağa Aytekin, 94 yaşında hayatını kaybetti. Aytekin torununun kıldırdığı cenaze namazı sonrası Mehmetçiklerin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.

Yıldızeli ilçe nüfusuna kayıtlı son Kore Gazisi Kahraman Ağa Aytekin, hayata gözlerini yumdu. Kentin son Kore Gazisi için Ayyıldız Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına 5’inci Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, Kıbrıs Gazileri, askeri personel ve vatandaşlar katıldı. Torunu Turan Polat’ın kıldırdığı namaz sonrası Aytekin’in Türk bayrağına sarılı tabutu, Mehmetçiklerin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.