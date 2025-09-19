HABER

Sağanak yağışlar başladı: Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen tehlikelere karşı saat vererek il il uyardı!

Türkiye, kuzeyden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kuvvetli sağanak, sel ve su baskını riskini artırırken, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, tehlikeye karşı vatandaşları saat vererek uyardı. Hafta sonu ise sıcaklıklar yeniden yükseliyor. İşte hava durumuna dair son gelişmeler haberimizde…

Sedef Karatay

Kuzeyden gelen serin ve yağışlı hava, Türkiye’nin birçok kentini etkisi altına aldı. Kuvvetli sağanak yağışlar özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da sel ve su baskını riskini artırırken, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kritik uyarılarda bulundu.

SICAK YAZ BİTTİ, SONBAHAR YAĞIŞLA GELDİ

Sıcak ve kurak geçen yaz mevsiminin ardından sonbahar, serin ve yağışlı havayı getirdi. Kuzeyden yurda giriş yapan hava kütlesi, vatandaşları bir nebze rahatlatsa da, mevsim normallerine inen sıcaklıkların ardından önümüzdeki günlerin hava durumu merak konusu oldu.

SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün için Adıyaman, Artvin, Bitlis, Giresun, Hakkari, Mersin, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon ve Van için “sarı” kodlu kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Yarın da özellikle Doğu Karadeniz’de yağışların devam etmesi bekleniyor.

"SU BASKINLARINA VE HEYELANLARA YOL AÇABİLİR"

CNN Türk’e konuşan Prof. Dr. Orhan Şen, Batı Karadeniz’de (Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce, Karabük) yağışların kuvvetli olacağını belirtti. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevresinde ise şiddetli yağmurun su baskınları ve heyelanlara yol açabileceğini vurguladı. Şen, “Bu yağış bölgede su baskınlarına ve heyelanlara yol açabilir. Vatandaşların akşam ve yarın sabah dikkatli olması, araçlarını yüksek yerlere bırakması faydalı olacaktır” dedi.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, İSTANBUL’DA YAĞIŞ YOK

Prof. Şen’in sıcaklık değerlendirmeleri şöyle:

  • İç bölgelerde sıcaklıklar mevsim ortalamasının altına düşecek.
  • Doğu’da ortalamanın üzerinde, Batı’da ise mevsim normallerinde seyredecek.
  • İstanbul’da yağış beklenmiyor.

Şen, “Yağmur bulutları var ama yağışa dönüşmesini sağlayacak çekirdek değerler eksik. Bu yüzden tam yağışa geçemiyor” açıklamasını yaptı.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Hafta sonuna dair değerlendirmede bulunan Şen, “Soğuk hava dalgası demeyelim ama sıcaklığı düşüren hava kütlesi hafta sonu Türkiye’yi terk edecek. Sıcaklıklar yeniden mevsim ortalamalarına dönecek” dedi.

Vatandaşların, özellikle yağışlı bölgelerde tedbiri elden bırakmaması gerekiyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
