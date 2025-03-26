Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan yeni düzenlemeyle ilgili açıklama: ' Kararlılıkla çalışıyoruz'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini daha kolay hale getirmek için Aile Sağlığı Merkezlerimizi güçlendirmeye kesintisiz olarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"KARARLILIKLA ÇALŞIYORUZ"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bizler, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’nın inşasında koruyucu hekimliği kritik bir noktaya konumlandırıyor, adımlarımızı birinci basamak sağlık hizmetlerimizi güçlendirme hedefiyle atıyoruz. Aile hekimlerimizin bu sürecin en önemli yapı taşlarından olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda hem iş süreçlerini iyileştirmek hem de sağlık hizmetlerindeki etkinliklerini artırmak için kararlılıkla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"DÜZENLEMENİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Amaçlarının Aile Hekimliği Sistemi’ni çok daha iyi bir yere taşımak olduğunu söyleyen Memişoğlu, "Gayemiz, el birliğiyle Aile Hekimliği Sistemi’mizi çok daha iyi bir noktaya taşımak. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini daha kolay hâle getirmek için Aile Sağlığı Merkezleri’mizi güçlendirmeye kesintisiz olarak devam edeceğiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan’a, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’e bu süreçteki destekleri için teşekkür ediyorum. Uzun süredir iş birliği içinde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemenin tüm vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.