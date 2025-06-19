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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı ile bir araya geldi

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı heyeti ile Suriye Sağlık Bakanı Musab Nizal el-Ali ve beraberindeki heyet bir araya geldi. Bakan Kemal Memişoğlu ve Suriyeli Bakan Nizal el-Ali istişarelerde bulunurken iki ülke bakanlığı arasında protokol imzalandı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı ile bir araya geldi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı Nizal el-Ali ile bir araya geldi. İki Bakan, Türkiye ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şam Kalp Hastanesi ve Halep Onkoloji Hastanesi İşletme Protokolüne imza attı.

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“PROTOKOL İMZALADIK”

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye Sağlık Bakanı Sayın Musab Nizal el-Ali ve beraberindeki heyet ile bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. Görüşmemizin ardından Bakanlığımızda düzenlenen imza töreninde 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şam Kalp Hastanesi ve Halep Onkoloji Hastanesi İşletme Protokolü'nü imzaladık” ifadelerini kullandı.

“BİLGİ BİRİKİMİ VE TECRÜBE İLE ŞEKİLLENECEK”

Bakan Memişoğlu açıklamasının devamında, “Bu tarihi protokol ile Şam ve Halep’te bulunan iki hastanenin planlama ve işletme süreçleri, ülkemizin sağlık alanında sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübeyle şekillenecek. Attığımız imzalar Türkiye ile Suriye arasındaki köklü bağların ve sağlık alanındaki samimi iş birliklerinin somut bir göstergesi olacak” dedi.
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“KAPSAMLI İŞ BİRLİKLERİNİN BAŞLANGICI OLACAK”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıklamasında, “Yeni protokolümüzün önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek kapsamlı iş birliklerinin başlangıcı olacağına yürekten inanıyor; başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, olmak üzere süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye Sağlık Bakanlığı Türkiye
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