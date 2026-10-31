Sağlık Bakanı Memişoğlu, TÜSEB Teşvik Ödülleri Töreni'ne katıldı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, törende yaptığı konuşmada Türkiye’nin son çeyrek asırda sağlık alanında büyük bir gelişim kaydettiğini belirterek, “ Bin 500’ü aşkın hastanemiz ve 1,5 milyonluk sağlık ordumuzla bugün sağlıkta dünyanın en üst ligindeyiz” dedi. Şehir hastanelerine ilişkin bilgi veren Bakan Memişoğlu, 28 şehir hastanesinin hizmete alındığını, 11 şehir hastanesinin inşaatının, 11’inin ise proje çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin güçlü sağlık altyapısını bilim, teknoloji ve üretimle daha ileriye taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Bakan Memişoğlu, “Geleceğin sağlık teknolojilerinde artık Türkiye’nin imzası olacak” ifadesini kullandı.

'İKİ YILIN SONUNDA YERLİ ULTRASON CİHAZLARIMIZI BU TOPRAKLARDA ÜRETECEĞİZ'

'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' modeliyle sağlık sanayisini ülkenin lokomotif sektörlerinden biri haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Sağlık Bakanı Memişoğlu, yerli solunum cihazlarının 45 ülkeye, otomatik şok cihazlarının ise 16 ülkeye ihraç edildiğini bildirdi. Yerli röntgen cihazları ve yoğun bakım monitörlerinin hastanelerde yaygınlaştırıldığını aktaran Bakan Memişoğlu, “İnşallah iki yılın sonunda her parçası yerli olacak ultrason cihazlarımızı bu topraklarda üreteceğiz” dedi. Bakan Kemal Memişoğlu, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın geliştirdiği, beyin tümörlerinin tedavisinde umut vadeden ilacın klinik araştırmalarını Türkiye’de yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

'HEDEFİMİZ AÇIK: KENDİ CİHAZIMIZI, İLACIMIZI, AŞIMIZI GELİŞTİRMEK'

Türkiye’nin sağlık teknolojilerinde kendi imkânlarıyla geliştirdiği ürünlere dikkati çeken Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Yalnızca üç ülkenin üretebildiği kalp-akciğer makinesini bu vatanın evlatlarının bilgi ve emeğiyle, kendi öz kaynaklarımızla geliştiren bir Türkiye var” diye konuştu. Bakan Memişoğlu, kendi ambulans helikopteri GÖKBEY’i üreten, teknolojisini geliştiren, geleceğini inşa eden bir Türkiye olduğunu ifade ederek “Hedefimiz açık: Kendi cihazımızı, ilacımızı, aşımızı geliştirmek, insanlığın hizmetine sunmak ve sağlıkta tam bağımsız bir Türkiye olmak” dedi.

'TÜRKİYE’NİN SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE YENİ BAŞARI HİKÂYELERİNİ BİRLİKTE YAZALIM'

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık teknolojilerinde yeni fikirleri desteklemek istediklerini vurgulayarak, “Hani eskiler ‘Başımıza icat çıkartma’ derlerdi ya. Biz diyoruz ki: ‘Gelin başımıza icat çıkartın.’ Türkiye’nin sağlık teknolojilerinde yeni başarı hikâyelerini birlikte yazalım” çağrısında bulundu. Sağlık alanında yeni bir fikri olan herkesi uretensaglik.gov.tr adresine davet eden Bakan Memişoğlu, “Biz, şifayı ve iyiliği medeniyetinin özünde taşıyan bir milletiz. İyiliği büyütmek, insanlığa daha fazla fayda sağlamak için daha çok çalışmalı, daha çok üretmeliyiz. Çünkü ürettiğimiz her teknoloji, geliştirdiğimiz her ilaç ve bulduğumuz her yeni çözüm insanlığa uzanan bir şifa eli olacaktır” şeklinde konuştu.

'SAĞLIK İNSANIN EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİDİR'

Sağlıklı yaşam kültürünün toplumda yaygınlaştırılmasının önemine değinen Bakan Memişoğlu, vatandaşların sağlık hizmetlerinden yalnızca tedavi amacıyla değil, sağlıklarını korumak için de yararlanmalarını istediklerini belirtti. “Çünkü bizim işimiz sadece hastalıkları tedavi etmek değil, sağlığı korumaktır. Biz hastalık değil, Sağlık Bakanlığıyız” diyen Bakan Memişoğlu, toplum sağlığını korumak amacıyla obeziteyle, hareketsizlikle ve özellikle tütün kullanımıyla mücadele ettiklerini kaydetti. Sağlık Bakanı Memişoğlu, tütün ve tütün ürünlerinin görünürlüğünü azaltarak çocukları ve gençleri bu zararlı alışkanlıktan uzak tutmak için çalışmaların sürdüğünü aktararak “Unutmayalım sağlık insanın en büyük zenginliğidir. Bu zenginliği korumak hepimizin sorumluluğudur” dedi.(

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır