Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı ikinci ilan ne zaman yayınlanacak?

Sağlık Bakanlığı’nın 37 bin hekim dışı personel alımı iki aşamada gerçekleştiriliyor. İlk aşamada, mayıs ayında 19 bin sözleşmeli personel alımı için başvurular 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınmış ve süreç tamamlanmıştı. İkinci etapta ise 18 bin sözleşmeli personel alımı yapılması planlanıyor. Ancak, bu alımla ilgili henüz resmi bir duyuru veya tercih kılavuzu yayımlanmadı.

BAKAN MEMİŞOĞLU’NDAN TARİH İŞARETİ

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, nisan ayında yaptığı açıklamada, 37 bin personel alımının iki aşamada gerçekleşeceğini ve ikinci etap için ağustos-eylül aylarında ilana çıkılacağını belirtmişti. Bu açıklama, adaylar arasında umutları artırırken, sürecin eylül ayı sonuna kadar başlaması bekleniyor. Bakan Memişoğlu, kadro ve branş dağılımlarının ÖSYM’ye gönderilecek tercih kılavuzuyla netleşeceğini ifade etti.

BAŞVURU SÜRECİ VE BRANŞ DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı’nın ikinci etap alımları için ihtiyaç duyulan kadrolar, ÖSYM’ye bildirildikten sonra tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda, hangi branşlardan kaç personel alınacağı, başvuru şartları ve özel koşullar detaylı bir şekilde açıklanacak. İlk etapta diyetisyen, hemşire, sağlık yönetimi, sağlık teknikeri gibi çeşitli meslek gruplarına yer verilmişti. İkinci etapta da benzer bir branş dağılımı bekleniyor, ancak kesin bilgiler kılavuzun yayımlanmasıyla netlik kazanacak.

18 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı’nın 18 bin sözleşmeli personel alımı için kesin bir başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Bakan Memişoğlu’nun ağustos-eylül dönemi için işaret ettiği tarihler, sürecin eylül ayı gibi başlaması ihtimalini güçlendiriyor.

ADAYLAR NE YAPMALI?

Sağlık Bakanlığı personel alımıyla ilgilenen adayların, resmi duyuruları takip etmeleri önem taşıyor. ÖSYM’nin ve Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet siteleri ile Resmi Gazete, başvuru takvimi ve kılavuzun yayımlanacağı ana platformlar olacak. Adayların, KPSS puanlarını ve başvuru için gerekli belgeleri hazır bulundurmaları, süreç başladığında hızlı hareket etmelerini sağlayacak.