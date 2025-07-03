HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı ikinci ilan ne zaman yayınlanacak?

Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı için planladığı 18 bin sözleşmeli personel alımı, sağlık sektörü çalışanları ve iş arayanlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Mayıs ayında tamamlanan 19 bin personel alımının ardından, gözler ikinci etap alımlara çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı’nın ikinci personel alımı için resmi duyuru geldi mi? Başvurular ne zaman başlayacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı ikinci ilan ne zaman yayınlanacak?
Sedef Karatay

Sağlık Bakanlığı’nın 37 bin hekim dışı personel alımı iki aşamada gerçekleştiriliyor. İlk aşamada, mayıs ayında 19 bin sözleşmeli personel alımı için başvurular 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınmış ve süreç tamamlanmıştı. İkinci etapta ise 18 bin sözleşmeli personel alımı yapılması planlanıyor. Ancak, bu alımla ilgili henüz resmi bir duyuru veya tercih kılavuzu yayımlanmadı.

Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı ikinci ilan ne zaman yayınlanacak? 1

BAKAN MEMİŞOĞLU’NDAN TARİH İŞARETİ

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, nisan ayında yaptığı açıklamada, 37 bin personel alımının iki aşamada gerçekleşeceğini ve ikinci etap için ağustos-eylül aylarında ilana çıkılacağını belirtmişti. Bu açıklama, adaylar arasında umutları artırırken, sürecin eylül ayı sonuna kadar başlaması bekleniyor. Bakan Memişoğlu, kadro ve branş dağılımlarının ÖSYM’ye gönderilecek tercih kılavuzuyla netleşeceğini ifade etti.

BAŞVURU SÜRECİ VE BRANŞ DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı’nın ikinci etap alımları için ihtiyaç duyulan kadrolar, ÖSYM’ye bildirildikten sonra tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda, hangi branşlardan kaç personel alınacağı, başvuru şartları ve özel koşullar detaylı bir şekilde açıklanacak. İlk etapta diyetisyen, hemşire, sağlık yönetimi, sağlık teknikeri gibi çeşitli meslek gruplarına yer verilmişti. İkinci etapta da benzer bir branş dağılımı bekleniyor, ancak kesin bilgiler kılavuzun yayımlanmasıyla netlik kazanacak.

Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı ikinci ilan ne zaman yayınlanacak? 2

18 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı’nın 18 bin sözleşmeli personel alımı için kesin bir başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Bakan Memişoğlu’nun ağustos-eylül dönemi için işaret ettiği tarihler, sürecin eylül ayı gibi başlaması ihtimalini güçlendiriyor.

Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı ikinci ilan ne zaman yayınlanacak? 3

ADAYLAR NE YAPMALI?

Sağlık Bakanlığı personel alımıyla ilgilenen adayların, resmi duyuruları takip etmeleri önem taşıyor. ÖSYM’nin ve Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet siteleri ile Resmi Gazete, başvuru takvimi ve kılavuzun yayımlanacağı ana platformlar olacak. Adayların, KPSS puanlarını ve başvuru için gerekli belgeleri hazır bulundurmaları, süreç başladığında hızlı hareket etmelerini sağlayacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
UV korumalı, su ve leke tutmaz... "Columbia'nın en iyi ürünlerinden!"UV korumalı, su ve leke tutmaz... "Columbia'nın en iyi ürünlerinden!"
Çelik: Batı Şeria'nın ilhakı açıklamaları yeni bir saldırganlıktırÇelik: Batı Şeria'nın ilhakı açıklamaları yeni bir saldırganlıktır

Anahtar Kelimeler:
sağlık bakanlığı alım Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Memur ve emekli için yeni zam tablosu kesinleşti!

Memur ve emekli için yeni zam tablosu kesinleşti!

Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Diogo Jota hayatını kaybetti!

Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Diogo Jota hayatını kaybetti!

100 yaşına girdi ve torununun torunuyla pasta üfledi! Uzun yaşamın sırrını açıkladı

100 yaşına girdi ve torununun torunuyla pasta üfledi! Uzun yaşamın sırrını açıkladı

Alevlerin arasında kaldı cehennemi yaşadı! "Etim eriyor, yandığımı hissediyorum"

Alevlerin arasında kaldı cehennemi yaşadı! "Etim eriyor, yandığımı hissediyorum"

CHP lideri Özel'in videosu gündem olmuştu! Nerede çekildiği ortaya çıktı

CHP lideri Özel'in videosu gündem olmuştu! Nerede çekildiği ortaya çıktı

Kimliği belirsiz! Yol kenarında baygın halde bulundu...

Kimliği belirsiz! Yol kenarında baygın halde bulundu...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.