Sağlık Bakanlığı 18 bin yeni personel alımı yapacak! Başvurular başladı mı? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı, bünyesine 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplamda 18 bin yeni personel alımı gerçekleştirecek. Adaylar, eğitim, yaş ve sınav şartlarına odaklanarak başvuru sürecini heyecanla takip ediyor.

EN FAZLA KADRO HEMŞİRELERE AYRILDI

Personel alımı kapsamında en fazla kadro 6 bin 445 kişi ile hemşirelik branşına ayrıldı. Diğer kadrolar ise şu şekilde:

1.370 Tıbbi Sekreter

1.809 İlk ve Acil Yardım Teknikeri

Diğer sağlık personeli kadroları da kılavuzda detaylandırılacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden yapılacak olan tercih işlemleri, 29 Eylül 2025 – 6 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, KPSS puanları ile merkezi yerleştirme sistemi üzerinden başvurularını tamamlayabilecek.

Sürekli işçi alımına ilişkin ilanlar ise İŞKUR üzerinden ilerleyen günlerde yayımlanacak.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Sözleşmeli personel alımı için başvurular ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Sürekli işçi kadrolarına başvurmak isteyen adaylar ise İŞKUR’un resmî web sitesi üzerinden yayımlanacak ilanları takip edecek.

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik.

Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz.

📌 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır.

📌 Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM’nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır.

📌 Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir.

Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum.”

KILAVUZ YAYINLANDIKTAN SONRA DİKKAT!

Adayların, KPSS/5 tercih kılavuzu yayımlandıktan sonra kontenjanlar, nitelik kodları ve özel şartlar gibi detayları dikkatle incelemeleri gerekiyor.