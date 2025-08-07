Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı: Türkiye'de vibrio kaynaklı hastalık var mı? Vibrio bakterisi nedir?

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden, "Türkiye'de vibrio bakterisiyle ilişkili hastalık görüldüğü" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

VİBRİO BAKTERİSİ NEDİR?

Vibrio türlerinin bir kısmı, vibriosis adı verilen mide-bağırsak rahatsızlıklarına neden olurken, bazı türleri ise açık yaralardan vücuda girerek çok daha ciddi tablolara, örneğin nekrotizan fasiit (halk arasında "et yiyen bakteri" enfeksiyonu olarak da bilinir) gibi ağır dokusal bozulmalara yol açabilir.

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye'de vibrio bakterisinden kaynaklı herhangi hastalık vakası tespit edilmediğini bildirdi. Genel Müdürlük olarak, Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi üzerinden 2025 verilerinin incelendiği belirtilen açıklamada, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, mevcut durumda ülkemizde vibrio kaynaklı herhangi bir hastalık vakası tespit edilmediğini önemle duyururuz." ifadesi kullanıldı.

(AA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır